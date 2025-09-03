Världen

  • Afghanistan Earthquake

    Människor i en by i området Kunar. Många hus har rasat av jordbävningen. Foto: Wahidullah Kakar/AP/TT

  • Afghanistan Earthquake

    Hus som rasat i jordbävningen. Foto: Wahidullah Kakar/AP/TT

  • Afghanistan Earthquake

    Jordbävningen har förstört mycket i området Kunar i Afghanistan. Foto: Wahidullah Kakar/AP/TT

  • AFGHANISTAN-EARTHQUAKE

    Människor som blivit skadade i jordbävningen. Foto: Aimal Zahir/AFP/TT

Ny jordbävning i Afghanistan

En jordbävning hände
i landet Afghanistan
mitt i natten till måndagen.
Jordbävningen var mycket kraftig.

På tisdagen var det
en ny jordbävning
i samma område.

Jordbävningarna har hänt
utanför staden Jalalabad.
Men i den första stora jordbävningen
skakade hus också
i huvudstaden Kabul
och i landet Pakistans huvudstad Islamabad.

– Vårt hem rasade direkt
efter att jag lyckats ta mig ut.

Det säger Mohammad Jawad.
Han bor i området Kunar.

Flera byar i området Kunar
har blivit helt begravda
av jord och sten som rasat.

Hittills har minst 1 400 människor
dött i den stora jordbävningen.
Minst tre tusen människor är skadade.
Men ännu fler kan finnas
bland rasade hus och jord.

Sjukhusen i staden Jalalabad
klarar inte att hjälpa alla.

Människor behöver vatten,
mat och annat.
Många är mycket chockade.

Organisationer har skickat folk
för att hjälpa.
Men det är svårt att komma fram.
Många vägar är förstörda.

Och mitt i arbetet med att hjälpa
kom alltså en till jordbävning
på tisdagen.

8 SIDOR/TT

3 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar