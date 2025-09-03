Ny jordbävning i Afghanistan

En jordbävning hände

i landet Afghanistan

mitt i natten till måndagen.

Jordbävningen var mycket kraftig.

På tisdagen var det

en ny jordbävning

i samma område.

Jordbävningarna har hänt

utanför staden Jalalabad.

Men i den första stora jordbävningen

skakade hus också

i huvudstaden Kabul

och i landet Pakistans huvudstad Islamabad.

– Vårt hem rasade direkt

efter att jag lyckats ta mig ut.

Det säger Mohammad Jawad.

Han bor i området Kunar.

Flera byar i området Kunar

har blivit helt begravda

av jord och sten som rasat.

Hittills har minst 1 400 människor

dött i den stora jordbävningen.

Minst tre tusen människor är skadade.

Men ännu fler kan finnas

bland rasade hus och jord.

Sjukhusen i staden Jalalabad

klarar inte att hjälpa alla.

Människor behöver vatten,

mat och annat.

Många är mycket chockade.

Organisationer har skickat folk

för att hjälpa.

Men det är svårt att komma fram.

Många vägar är förstörda.

Och mitt i arbetet med att hjälpa

kom alltså en till jordbävning

på tisdagen.

