Världen
Människor i en by i området Kunar. Många hus har rasat av jordbävningen. Foto: Wahidullah Kakar/AP/TT
Hus som rasat i jordbävningen. Foto: Wahidullah Kakar/AP/TT
Jordbävningen har förstört mycket i området Kunar i Afghanistan. Foto: Wahidullah Kakar/AP/TT
Människor som blivit skadade i jordbävningen. Foto: Aimal Zahir/AFP/TT
Ny jordbävning i Afghanistan
En jordbävning hände
i landet Afghanistan
mitt i natten till måndagen.
Jordbävningen var mycket kraftig.
På tisdagen var det
en ny jordbävning
i samma område.
Jordbävningarna har hänt
utanför staden Jalalabad.
Men i den första stora jordbävningen
skakade hus också
i huvudstaden Kabul
och i landet Pakistans huvudstad Islamabad.
– Vårt hem rasade direkt
efter att jag lyckats ta mig ut.
Det säger Mohammad Jawad.
Han bor i området Kunar.
Flera byar i området Kunar
har blivit helt begravda
av jord och sten som rasat.
Hittills har minst 1 400 människor
dött i den stora jordbävningen.
Minst tre tusen människor är skadade.
Men ännu fler kan finnas
bland rasade hus och jord.
Sjukhusen i staden Jalalabad
klarar inte att hjälpa alla.
Människor behöver vatten,
mat och annat.
Många är mycket chockade.
Organisationer har skickat folk
för att hjälpa.
Men det är svårt att komma fram.
Många vägar är förstörda.
Och mitt i arbetet med att hjälpa
kom alltså en till jordbävning
på tisdagen.
8 SIDOR/TT
3 september 2025