Världen

Gul tejp och poliser på en gata.

Poliser spärrade av området där två soldater i USA sköts i onsdags. Foto: Anthony Peltier/AP/TT

Soldater skjutna i USA

Två soldater har blivit skjutna
i USAs huvudstad Washington
Det hände i onsdags.

Soldaterna blev
allvarligt skadade.
De får nu vård på sjukhus.

En man är misstänkt
för skjutningen.
Han får också vård på sjukhus.

Skjutningen hände vid
en station för tunnelbanan
nära presidentens kontor, Vita huset.

USAs ledare Donald Trump
var inte i Vita huset.
Han var i Florida.

Mannen som är misstänkt
för skjutningen är 29 år.
Han kommer från Afghanistan.

Nu säger Trump att skjutningen
var ett terrorbrott.

Trump vill nu att fler soldater
ska vakta i Washington.
Han vill också stoppa
alla personer från Afghanistan
från att komma in i USA.

8 SIDOR/TT

Mannen som är misstänkt

  • Den misstänkta mannen
    kom till USA från Afghanistan
    år 2021.
  • Innan dess hade han krigat
    tillsammans med USAs soldater
    i Afghanistan.
  • De krigade mot talibanerna
    och andra grupper.
  • Efter 20 år lämnade USAs
    soldater Afghanistan.
    Det blev kaos i landet.
  • Talibanerna tog över.
    Många afghaner som
    hade krigat med USA var då i fara.
  • Flera av dem fick tillstånd
    att komma till USA.
  • Den misstänkte mannen
    var en av dem.
Siluhetter av soldater. Afghaner samarbetade med soldater från USA tidigare i Afghanistan. Foto: Maya Alleruzzo/AP/TT

27 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. mark skriver:
    27 november, 2025 kl. 10:48

    oj😮

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    27 november, 2025 kl. 11:25

    OMG!!!😮

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    27 november, 2025 kl. 13:25

    TRUMP försöker rädda USA….sluta,ok? Ni Afghaner har eget ansvar för sitt land!!! Titta på Turkarna!😔

    Svara
  4. Sven skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:24

    Alla länder har ansvar för sitt eget land. Att bygga upp det så att det fungerar.

    Svara
  5. Vinne skriver:
    27 november, 2025 kl. 15:43

    Det tycker jag är bra tänkt och gjort av Trump!

    Svara
