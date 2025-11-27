Världen
Poliser spärrade av området där två soldater i USA sköts i onsdags. Foto: Anthony Peltier/AP/TT
Soldater skjutna i USA
Två soldater har blivit skjutna
i USAs huvudstad Washington
Det hände i onsdags.
Soldaterna blev
allvarligt skadade.
De får nu vård på sjukhus.
En man är misstänkt
för skjutningen.
Han får också vård på sjukhus.
Skjutningen hände vid
en station för tunnelbanan
nära presidentens kontor, Vita huset.
USAs ledare Donald Trump
var inte i Vita huset.
Han var i Florida.
Mannen som är misstänkt
för skjutningen är 29 år.
Han kommer från Afghanistan.
Nu säger Trump att skjutningen
var ett terrorbrott.
Trump vill nu att fler soldater
ska vakta i Washington.
Han vill också stoppa
alla personer från Afghanistan
från att komma in i USA.
Mannen som är misstänkt
- Den misstänkta mannen
kom till USA från Afghanistan
år 2021.
- Innan dess hade han krigat
tillsammans med USAs soldater
i Afghanistan.
- De krigade mot talibanerna
och andra grupper.
- Efter 20 år lämnade USAs
soldater Afghanistan.
Det blev kaos i landet.
- Talibanerna tog över.
Många afghaner som
hade krigat med USA var då i fara.
- Flera av dem fick tillstånd
att komma till USA.
- Den misstänkte mannen
var en av dem.
27 november 2025
