Soldater skjutna i USA

Två soldater har blivit skjutna

i USAs huvudstad Washington

Det hände i onsdags.

Soldaterna blev

allvarligt skadade.

De får nu vård på sjukhus.

En man är misstänkt

för skjutningen.

Han får också vård på sjukhus.

Skjutningen hände vid

en station för tunnelbanan

nära presidentens kontor, Vita huset.

USAs ledare Donald Trump

var inte i Vita huset.

Han var i Florida.

Mannen som är misstänkt

för skjutningen är 29 år.

Han kommer från Afghanistan.

Nu säger Trump att skjutningen

var ett terrorbrott.

Trump vill nu att fler soldater

ska vakta i Washington.

Han vill också stoppa

alla personer från Afghanistan

från att komma in i USA.

8 SIDOR/TT