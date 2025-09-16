Världen

De rör i en stor panna fylld av ris.

Kocken Hilda Baci och hennes lag lagade maten i staden Lagos i Nigeria. Foto: Sunday Alamba/AP/TT

Rekord i mat i Nigeria

Hilda Baci är kock
från Nigeria.
Nyligen lagade hon
nästan nio ton
av rätten jollof-ris.
Det är nytt rekord.

Hon lagade maten
i en panna
som var sex meter bred.
I pannan hade hon

  • 5 ton ris
  • 600 kilo lök
  • 760 kilo olja.

Ungefär åtta tusen människor
hejade på Hilda Baci
när hon lagade ris
till rekordet.

Hilda Baci hade tidigare
ett annat rekord.
År 2023 lagade hon mat
i nästan hundra timmar.
Men det rekordet
tog den irländska
kocken Alan Fisher över samma år.
Han bor i Japan och lagade mat
i nästan 120 timmar.

Jollof-ris

  • Jollof-ris är en rätt från Västafrika.
  • Kocken kokar ris med tomat, lök och kryddor.
  • Rätten är populär i många länder,
    till exempel Nigeria och Ghana.
  • Många äter den som festmat.

16 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. lulsa. en UTOMLÄNNING skriver:
    16 september, 2025 kl. 10:35

    jag kommer från där igen

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    16 september, 2025 kl. 10:57

    Mmm låter jättegott 🫶i helgen gjorde jag en maträtt från Västafrika,med jordnötssmör 😍jag brukar ta influencers från hela världen i matlagning,blir väldans gott👍

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2025 kl. 11:33

    😍🥰😎💜

    Svara
  4. Sofia skriver:
    16 september, 2025 kl. 11:50

    Stor gryta! Här var det matfestival på torget, mat från kanske 20 tal länder. Folk mest tittade, då en pytteliten portion kostade kring 150 kronor. Eller så de kanske ifrågasätter hygien på torget. Jag vet inte, men det var många fler som tittade än köpte. De lagade det, det var roligt att titta.

    Svara
  5. . skriver:
    16 september, 2025 kl. 12:08

    det hade jag velat smaka,säkert mycket gott.

    Svara
  6. a skriver:
    16 september, 2025 kl. 12:37

    Riktig bra

    Svara
  7. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2025 kl. 13:11

    Sofia har du hittat arbete? Hur gammal är du? Jag är sjuk…gå och leta efter arbete-att skriva kommentarer här löser inget! Gå och lycka till! 😊Hoppas att de gav grattis maten och många kunde äta!!!😍🥳😎🧡

    Svara
  8. Vi ser dig 8 sidor 😂🫵 skriver:
    16 september, 2025 kl. 14:10

    760 kilo olja
    😂😂
    8sidor ni skulle säga 760 liter
    Olja Inte kilo

    Svara
  9. Sofia skriver:
    16 september, 2025 kl. 17:18

    Nej, jag har inte hittat arbete. Jag letar 10-15 styck varje månad ungefär. Jag är 64 år gammal. Nu långt till pension igen, sen höjer de igen såklart!

    Svara
  10. Människa skriver:
    16 september, 2025 kl. 19:32

    Hej 8 Sidor!

    Fixa gärna källan ”8 SIDOR/TTT”

    Tack!

    Svara
