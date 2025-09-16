Rekord i mat i Nigeria

Hilda Baci är kock

från Nigeria.

Nyligen lagade hon

nästan nio ton

av rätten jollof-ris.

Det är nytt rekord.

Hon lagade maten

i en panna

som var sex meter bred.

I pannan hade hon

5 ton ris

600 kilo lök

760 kilo olja.

Ungefär åtta tusen människor

hejade på Hilda Baci

när hon lagade ris

till rekordet.

Hilda Baci hade tidigare

ett annat rekord.

År 2023 lagade hon mat

i nästan hundra timmar.

Men det rekordet

tog den irländska

kocken Alan Fisher över samma år.

Han bor i Japan och lagade mat

i nästan 120 timmar.

