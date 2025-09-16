Världen
Kocken Hilda Baci och hennes lag lagade maten i staden Lagos i Nigeria. Foto: Sunday Alamba/AP/TT
Rekord i mat i Nigeria
Hilda Baci är kock
från Nigeria.
Nyligen lagade hon
nästan nio ton
av rätten jollof-ris.
Det är nytt rekord.
Hon lagade maten
i en panna
som var sex meter bred.
I pannan hade hon
- 5 ton ris
- 600 kilo lök
- 760 kilo olja.
Ungefär åtta tusen människor
hejade på Hilda Baci
när hon lagade ris
till rekordet.
Hilda Baci hade tidigare
ett annat rekord.
År 2023 lagade hon mat
i nästan hundra timmar.
Men det rekordet
tog den irländska
kocken Alan Fisher över samma år.
Han bor i Japan och lagade mat
i nästan 120 timmar.
8 SIDOR/TTT
Jollof-ris
- Jollof-ris är en rätt från Västafrika.
- Kocken kokar ris med tomat, lök och kryddor.
- Rätten är populär i många länder,
till exempel Nigeria och Ghana.
- Många äter den som festmat.
16 september 2025
jag kommer från där igen
Mmm låter jättegott 🫶i helgen gjorde jag en maträtt från Västafrika,med jordnötssmör 😍jag brukar ta influencers från hela världen i matlagning,blir väldans gott👍
😍🥰😎💜
Stor gryta! Här var det matfestival på torget, mat från kanske 20 tal länder. Folk mest tittade, då en pytteliten portion kostade kring 150 kronor. Eller så de kanske ifrågasätter hygien på torget. Jag vet inte, men det var många fler som tittade än köpte. De lagade det, det var roligt att titta.
det hade jag velat smaka,säkert mycket gott.
Riktig bra
Sofia har du hittat arbete? Hur gammal är du? Jag är sjuk…gå och leta efter arbete-att skriva kommentarer här löser inget! Gå och lycka till! 😊Hoppas att de gav grattis maten och många kunde äta!!!😍🥳😎🧡
760 kilo olja
😂😂
8sidor ni skulle säga 760 liter
Olja Inte kilo
Nej, jag har inte hittat arbete. Jag letar 10-15 styck varje månad ungefär. Jag är 64 år gammal. Nu långt till pension igen, sen höjer de igen såklart!
Hej 8 Sidor!
Fixa gärna källan ”8 SIDOR/TTT”
Tack!