Över hundra dödade i Nigeria

Över 160 människor

har blivit dödade i Nigeria.

De blev dödade av terrorister.

Det hände för några dagar sedan

i den västra delen av landet.

Terroristerna kom till två byar.

De hade vapen och sköt människor.

Det kan vara gruppen

Boko Haram som gjorde det.

I byarna bor det människor

som är muslimer.

Terroristerna ville

ha makt över byarna.

Men människorna sa nej.

Då blev de mördade.

Det säger Nigerias president.

Han har nu skickat

soldater till byarna för att

skydda människorna.

Det är vanligt att Boko Haram

och andra grupper

mördar människor i Nigeria.

8 SIDOR/TT