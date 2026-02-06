Världen
Terrorister har dödat människor och förstört hus. Foto: Pelumi Salako/AP/TT
Över hundra dödade i Nigeria
Över 160 människor
har blivit dödade i Nigeria.
De blev dödade av terrorister.
Det hände för några dagar sedan
i den västra delen av landet.
Terroristerna kom till två byar.
De hade vapen och sköt människor.
Det kan vara gruppen
Boko Haram som gjorde det.
I byarna bor det människor
som är muslimer.
Terroristerna ville
ha makt över byarna.
Men människorna sa nej.
Då blev de mördade.
Det säger Nigerias president.
Han har nu skickat
soldater till byarna för att
skydda människorna.
Det är vanligt att Boko Haram
och andra grupper
mördar människor i Nigeria.
6 februari 2026
