Världen
Ett rum där barn på skolan brukade sova. Foto: Christian Association of Nigeria/AP/TT
Barn fördes bort i Nigeria
En grupp män med vapen
ska ha attackerat
skolor i landet Nigeria i Afrika.
De ska ha tagit och fört bort
tre hundra barn från skolorna.
Det hände på en kristen
katolsk skola i västra Nigeria
i fredags.
50 barn ska ha lyckats
rymma från männen.
Det är inte klart
vilka som tagit barnen.
I måndags tog män med vapen
25 flickor på en annan skola
i Nigeria.
8 SIDOR/TT
25 november 2025
detta är ju hemskt 😡😡😡
Fruktansvärt 😡🤔var är Sveriges statsminister? Bara tyst som vanligt,ynkligt!!!!!
OMG!😮
Va fan har Sverige med detta att göra???
Barnen var på ett internat,så det var rika ungar😱och dom beväpnade män var banditer,som tjänar massa 🤑 till en lukrativ verksamhet