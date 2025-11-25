Barn fördes bort i Nigeria

En grupp män med vapen

ska ha attackerat

skolor i landet Nigeria i Afrika.

De ska ha tagit och fört bort

tre hundra barn från skolorna.

Det hände på en kristen

katolsk skola i västra Nigeria

i fredags.

50 barn ska ha lyckats

rymma från männen.

Det är inte klart

vilka som tagit barnen.

I måndags tog män med vapen

25 flickor på en annan skola

i Nigeria.

8 SIDOR/TT