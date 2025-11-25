Världen

En tom sal med sängar.

Ett rum där barn på skolan brukade sova. Foto: Christian Association of Nigeria/AP/TT

Barn fördes bort i Nigeria

En grupp män med vapen
ska ha attackerat
skolor i landet Nigeria i Afrika.

De ska ha tagit och fört bort
tre hundra barn från skolorna.

Det hände på en kristen
katolsk skola i västra Nigeria
i fredags.

50 barn ska ha lyckats
rymma från männen.

Det är inte klart
vilka som tagit barnen.
I måndags tog män med vapen
25 flickor på en annan skola
i Nigeria.

8 SIDOR/TT

25 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. . skriver:
    25 november, 2025 kl. 11:45

    detta är ju hemskt 😡😡😡

    Svara
  2. Mia skriver:
    25 november, 2025 kl. 11:46

    Fruktansvärt 😡🤔var är Sveriges statsminister? Bara tyst som vanligt,ynkligt!!!!!

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    25 november, 2025 kl. 14:19

    OMG!😮

    Svara
  4. Till Mia skriver:
    25 november, 2025 kl. 16:45

    Va fan har Sverige med detta att göra???

    Svara
  5. Japp så är det skriver:
    25 november, 2025 kl. 17:27

    Barnen var på ett internat,så det var rika ungar😱och dom beväpnade män var banditer,som tjänar massa 🤑 till en lukrativ verksamhet

    Svara
