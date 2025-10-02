Internet tillbaka i Afghanistan

I början av veckan

stoppade talibanerna internet

i landet Afghanistan.

Tidigare har de stoppat internet

från att fungera

i olika delar av landet.

Nu blev det stopp överallt.

Talibanerna styr landet

med hårda muslimska lagar.

Talibanerna säger att de

stoppar internet

för att människor inte

ska göra dåliga saker.

Utan internet är det svårt

att leva som vanligt.

Människor behöver internet

för många saker.

När internet stoppades i Afghanistan

blev det bland annat problem

för banker och flyg.

Efter 48 timmar kom internet tillbaka.

Människor blev glada.

Folk gick ut på gatan

och firade i huvudstaden Kabul.

– Nu har staden vaknat igen.

Det säger Mohammad Tawab Farooqi.

Han jobbar i en restaurang.

Talibanerna har inte sagt något

om stängningen av internet.

Men det ska vara

en minister från talibanerna

som gav order

att internet skulle komma tillbaka.

Det säger nyhetskanalen BBC.

8 SIDOR/TT