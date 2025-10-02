Världen

Många män med turbaner syns. En man tittar i sin mobil.

En man i Kabul tittar i sin mobil. Bilden är från i augusti. Foto: Siddiqullah Alizai/AP/TT

Internet tillbaka i Afghanistan

I början av veckan
stoppade talibanerna internet
i landet Afghanistan.

Tidigare har de stoppat internet
från att fungera
i olika delar av landet.
Nu blev det stopp överallt.

Talibanerna styr landet
med hårda muslimska lagar.
Talibanerna säger att de
stoppar internet
för att människor inte
ska göra dåliga saker.

Utan internet är det svårt
att leva som vanligt.
Människor behöver internet
för många saker.

När internet stoppades i Afghanistan
blev det bland annat problem
för banker och flyg.

Efter 48 timmar kom internet tillbaka.
Människor blev glada.
Folk gick ut på gatan
och firade i huvudstaden Kabul.

– Nu har staden vaknat igen.

Det säger Mohammad Tawab Farooqi.
Han jobbar i en restaurang.

Talibanerna har inte sagt något
om stängningen av internet.
Men det ska vara
en minister från talibanerna
som gav order
att internet skulle komma tillbaka.
Det säger nyhetskanalen BBC.

8 SIDOR/TT

2 oktober 2025

1 kommentar
  1. v skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:35

    klart att folk måste ha Internet. Afghanistan är ett konstigt land med konstiga regler. tur man bor i sverige.

    Svara
