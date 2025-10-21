Kritik mot prins Andrew

Prins Andrew i Storbritannien

har blivit anklagad

för flera skandaler.

Bland annat för våldtäkt

och sexbrott.

Det är känt sedan tidigare.

Men den senaste tiden

har det kommit

flera böcker om det.

På grund av anklagelserna

har prins Andrew slutat

att jobba för kungafamiljen.

Han slutade med det år 2019.

Men anklagelserna

fortsätter att vara ett problem

för kung Charles och

de andra i kungafamiljen.

Det säger experter.

Nu säger prins Andrew

att han ska sluta

kalla sig för vissa fina namn

som han tidigare har fått

av kungafamiljen.

Han brukar kallas för

hertig av York

när han träffar folk.

Men nu ska han sluta med det.

Han ska inte heller

använda en fin medalj,

strumpebandsordern,

som han tidigare fått.

– Jag har bestämt det

efter att ha pratat med kungen.

Anklagelserna mot mig

gör det svårare för kungen

och kungafamiljen att arbeta.

Det skriver prins Andrew,

säger nyhetsbolaget BBC.

Han kommer inte att sluta

vara prins.

Han är son till den tidigare

drottningen Elizabeth.

Han kommer inte heller

att sluta vara hertig av York.

Han ska bara inte

använda namnet längre.

8 SIDOR/TT