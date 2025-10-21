Världen

  • Britain Duchess of Kent Funeral

    Prins Andrew är anklagad för våldtäkter och andra skandaler. Foto: Jordan Pettitt/AP/TT

  • Britain Scotland Coronation

    Skandalerna är ett problem för Storbritanniens kung Charles. Foto: Robert Perry/AP/TT

  • Jeffrey Epstein Maxwell Trial

    Kända sexbrottslingen Jeffrey Epstein var vän med prins Andrew. Foto: AP/TT

  • Virginia Roberts Giuffre

    Virginia Giuffre säger att prins Andrew våldtog henne hemma hos Epstein. Nu kommer hennes bok om det. Foto: Bebeto Matthews/AP/TT

Kritik mot prins Andrew

Prins Andrew i Storbritannien
har blivit anklagad
för flera skandaler.
Bland annat för våldtäkt
och sexbrott.

Det är känt sedan tidigare.
Men den senaste tiden
har det kommit
flera böcker om det.

På grund av anklagelserna
har prins Andrew slutat
att jobba för kungafamiljen.
Han slutade med det år 2019.

Men anklagelserna
fortsätter att vara ett problem
för kung Charles och
de andra i kungafamiljen.
Det säger experter.

Nu säger prins Andrew
att han ska sluta
kalla sig för vissa fina namn
som han tidigare har fått
av kungafamiljen.

Han brukar kallas för
hertig av York
när han träffar folk.
Men nu ska han sluta med det.

Han ska inte heller
använda en fin medalj,
strumpebandsordern,
som han tidigare fått.

– Jag har bestämt det
efter att ha pratat med kungen.
Anklagelserna mot mig
gör det svårare för kungen
och kungafamiljen att arbeta.

Det skriver prins Andrew,
säger nyhetsbolaget BBC.

Han kommer inte att sluta
vara prins.
Han är son till den tidigare
drottningen Elizabeth.
Han kommer inte heller
att sluta vara hertig av York.
Han ska bara inte
använda namnet längre.

8 SIDOR/TT

Prins Andrew

  • Prins Andrew är 65 år
  • Han är bror till Storbritanniens
    kung Charles.
  • Han var vän med amerikanen
    Jeffrey Epstein i många år.
  • Epstein var en rik man
    som våldtog och gjorde sexbrott
    mot unga flickor.
  • Prins Andrew är anklagad
    för att ha gjort sexbrott och
    våldtagit flickor hemma hos Epstein.
  • Andrew säger att han inte gjort något.
  • I augusti kom en bok om prinsen
    och flera skandaler.
    Det var boken Entitled: The rise
    and fall of the house of York av Andrew Lownie.
  • Den 21 oktober kom boken
    Nobodys girl av Virginia Giuffre.
    Där berättar hon om att Andrew
    våldtagit henne tre gånger
    när hon var under 18 år.
  • Prinsen har tidigare sagt
    att han inte våldtagit Virginia Giuffre.
    Men han har betalat henne mycket pengar
    för att det inte ska bli en rättegång.
  • Virginia Giuffre tog sitt liv
    i våras.

21 oktober 2025

