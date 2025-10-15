Världen
Ett flygplan från USAs militärer. Foto: Aijaz Rahi/AP/TT
Kritik mot USAs bomber
Den senaste tiden
har USAs militärer
gjort flera attacker mot båtar
i havet utanför Venezuela.
Militärernas flygplan
släpper bomber på båtarna
och dödar människor.
Den senaste attacken
hände i tisdags.
Donald Trump säger
att det är brottslingar
på båtarna som tar
med droger till USA.
USA har inte visat några
bevis för att det stämmer.
USA får kritik från experter
i Förenta Nationerna, FN,
och organisationer som jobbar
för människors rättigheter.
De säger att det är fel
att USA dödar människor
i andra delar av världen
utan någon rättegång
och utan att visa bevis.
Det berättar SVT.
Venezuela vill att FN
ska göra något mot att
USA bombar båtarna.
