Kritik mot USAs bomber

Den senaste tiden

har USAs militärer

gjort flera attacker mot båtar

i havet utanför Venezuela.

Militärernas flygplan

släpper bomber på båtarna

och dödar människor.

Den senaste attacken

hände i tisdags.

Donald Trump säger

att det är brottslingar

på båtarna som tar

med droger till USA.

USA har inte visat några

bevis för att det stämmer.

USA får kritik från experter

i Förenta Nationerna, FN,

och organisationer som jobbar

för människors rättigheter.

De säger att det är fel

att USA dödar människor

i andra delar av världen

utan någon rättegång

och utan att visa bevis.

Det berättar SVT.

Venezuela vill att FN

ska göra något mot att

USA bombar båtarna.

