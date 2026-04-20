Poliserna jobbar i området där skjutningen hände. Foto: Gerald Herbert/AP/TT
Folk i området har tänt ljus för att minnas de mördade. Foto: Gerald Herbert/AP/TT
Folk i området tröstar varandra efter skjutningen. Foto: Gerald Herbert/AP/TT
Sju syskon mördade i USA
En 31-årig pappa
i USA är misstänkt
för att ha skjutit ihjäl
sina sju barn.
Han ska också ha mördat
ett åttonde barn.
Barnen var mellan
tre och elva år.
Det skriver kanalen CNN.
Pappan ska också ha
skjutit sin fru
och mamman till
det åttonde barnet.
Båda kvinnorna
har allvarliga skador.
Skjutningarna hände
i olika hem
i området Shreveport
i Louisiana.
En 13-årig pojke blev skadad
när han flydde från skjutningen.
Han hoppade från taket
på sitt hus.
Efter skjutningen
flydde pappan i en stulen bil.
Poliserna kom ifatt pappan.
De sköt mot honom.
Han dog av skotten.
Poliserna ska undersöka
varför morden hände.
Personer som kände pappan
har sagt att han hade
psykiska problem.
8 SIDOR/TT
20 april 2026
OMG!!!😭Det är jättesorgligt…mina böner går till USA!!!💞😔
😭😢😤
så hemskt, vad händer i världem, varför finns det så många psykiska sjuka människor
neeejjjj