Sju syskon mördade i USA

En 31-årig pappa

i USA är misstänkt

för att ha skjutit ihjäl

sina sju barn.

Han ska också ha mördat

ett åttonde barn.

Barnen var mellan

tre och elva år.

Det skriver kanalen CNN.

Pappan ska också ha

skjutit sin fru

och mamman till

det åttonde barnet.

Båda kvinnorna

har allvarliga skador.

Skjutningarna hände

i olika hem

i området Shreveport

i Louisiana.

En 13-årig pojke blev skadad

när han flydde från skjutningen.

Han hoppade från taket

på sitt hus.

Efter skjutningen

flydde pappan i en stulen bil.

Poliserna kom ifatt pappan.

De sköt mot honom.

Han dog av skotten.

Poliserna ska undersöka

varför morden hände.

Personer som kände pappan

har sagt att han hade

psykiska problem.

8 SIDOR/TT