Världen
Sébastien Lecornu är tillbaka som statsminister i Frankrike. Foto: AP/TT
Ny regering i Frankrike
Det är kris i politiken i Frankrike.
I söndags fick landet
en ny regering.
Det är den tredje
på en månad.
Tidigare har Frankrikes
riksdag röstat mot
regeringen två gånger.
Senast fick statsministern
Sébastien Lecornu
och hans regering sluta.
Det var den 6 oktober.
Nu är Lecornu tillbaka
som statsminister
med en ny regering.
Det är landets president
Emmanuel Macron som
väljer statsminister.
Lecornu måste snabbt ordna
en plan för hur Frankrike
ska använda sina pengar.
Sedan ska riksdagen rösta om det.
Krisen i politiken handlar
om att Frankrike har stora skulder.
Landet måste spara pengar.
De tidigare regeringarna
har haft förslag om det.
Men politikerna i riksdagen
har sagt nej.
Många tror att Lecornus
nya regering kommer
att få det svårt.
Det finns många partier
i den franska riksdagen.
Ingen grupp är stor nog
att styra själv.
8 SIDOR/TT
13 oktober 2025