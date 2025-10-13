Ny regering i Frankrike

Det är kris i politiken i Frankrike.

I söndags fick landet

en ny regering.

Det är den tredje

på en månad.

Tidigare har Frankrikes

riksdag röstat mot

regeringen två gånger.

Senast fick statsministern

Sébastien Lecornu

och hans regering sluta.

Det var den 6 oktober.

Nu är Lecornu tillbaka

som statsminister

med en ny regering.

Det är landets president

Emmanuel Macron som

väljer statsminister.

Lecornu måste snabbt ordna

en plan för hur Frankrike

ska använda sina pengar.

Sedan ska riksdagen rösta om det.

Krisen i politiken handlar

om att Frankrike har stora skulder.

Landet måste spara pengar.

De tidigare regeringarna

har haft förslag om det.

Men politikerna i riksdagen

har sagt nej.

Många tror att Lecornus

nya regering kommer

att få det svårt.

Det finns många partier

i den franska riksdagen.

Ingen grupp är stor nog

att styra själv.

8 SIDOR/TT