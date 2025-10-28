Soldater tar över stad i Sudan

Det är krig i Sudan

sedan år 2023.

Soldater från gruppen RSF

krigar mot landets militärer.

Nu har RSF tagit över

staden al-Fashir.

Sudans militärer har

flytt från staden.

De kan inte längre

försvara den.

Det säger militärernas chef.

Staden var den sista platsen

i området Darfur

som landets militärer fortfarande

hade kontroll över.

Nu är 260 tusen vanliga människor

fast i al-Fashir.

Det säger Förenta nationerna, FN.

FN varnar för att RSFs soldater

kan använda mycket våld

mot människorna i staden.

Risken är mycket stor

att de våldtar kvinnor och flickor,

säger FN.

Sudans militärer säger

att RSF redan har dödat

två tusen vanliga människor

i området.

RSF betyder

Rapid support forces.

