Militärer från gruppen Rapid support forces, RSF. Foto: Hussein Malla/AP/TT
Soldater tar över stad i Sudan
Det är krig i Sudan
sedan år 2023.
Soldater från gruppen RSF
krigar mot landets militärer.
Nu har RSF tagit över
staden al-Fashir.
Sudans militärer har
flytt från staden.
De kan inte längre
försvara den.
Det säger militärernas chef.
Staden var den sista platsen
i området Darfur
som landets militärer fortfarande
hade kontroll över.
Nu är 260 tusen vanliga människor
fast i al-Fashir.
Det säger Förenta nationerna, FN.
FN varnar för att RSFs soldater
kan använda mycket våld
mot människorna i staden.
Risken är mycket stor
att de våldtar kvinnor och flickor,
säger FN.
Sudans militärer säger
att RSF redan har dödat
två tusen vanliga människor
i området.
RSF betyder
Rapid support forces.
Kriget i Sudan
- Det är krig i Sudan
sedan år 2023.
- Soldater i landets armé
och soldater från gruppen RSF
strider mot varandra.
- Över 20 tusen människor
har blivit dödade i kriget.
Över 14 miljoner människor
har flytt från sina hem.
- Nästan 100 tusen människor
har blivit smittade av sjukdomen
kolera det senaste året.
- Det är också svårt med mat.
Många människor svälter.
- Experter säger att det är
den största katastrofen
med människor
i hela världen i Sudan.
28 oktober 2025
Vad är problem där???
Hej! Tycker ni (8sidor) att det är viktigt att det ni publicerar är språkligt korrekt? Om ni tycker det kommer här ett tips – man blandar inte siffror och bokstäver i texten. Tänk såhär:
❌ 260 tusen
✔️ 260 000
✔️ tvåhundrasextiotusen (men det blir oftast för långt i nyhetstext)
Med vänlig hälsning,
Elisabet
Hejsan Elisabet!
Som du kanske vet så skriver vi
nyheter på lätt svenska.
Det är lättare att läsa 260 tusen.
Vänliga hälsningar från 8 Sidor
Professorn elisabeth om du är så redig varför läser du nyheter på 8 sidor???8sidor vet hur det ska vara skrivet.
Milena läs det står i texten vilka problem det är där.