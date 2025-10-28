Världen

De sitter på en bil. De har stora gevär.

Militärer från gruppen Rapid support forces, RSF. Foto: Hussein Malla/AP/TT

Soldater tar över stad i Sudan

Det är krig i Sudan
sedan år 2023.
Soldater från gruppen RSF
krigar mot landets militärer.

Nu har RSF tagit över
staden al-Fashir.
Sudans militärer har
flytt från staden.
De kan inte längre
försvara den.
Det säger militärernas chef.

Staden var den sista platsen
i området Darfur
som landets militärer fortfarande
hade kontroll över.

Nu är 260 tusen vanliga människor
fast i al-Fashir.
Det säger Förenta nationerna, FN.
FN varnar för att RSFs soldater
kan använda mycket våld
mot människorna i staden.
Risken är mycket stor
att de våldtar kvinnor och flickor,
säger FN.

Sudans militärer säger
att RSF redan har dödat
två tusen vanliga människor
i området.

RSF betyder
Rapid support forces.

8 SIDOR/TT

Kriget i Sudan

  • Det är krig i Sudan
    sedan år 2023.
  • Soldater i landets armé
    och soldater från gruppen RSF
    strider mot varandra.
  • Över 20 tusen människor
    har blivit dödade i kriget.
    Över 14 miljoner människor
    har flytt från sina hem.
  • Nästan 100 tusen människor
    har blivit smittade av sjukdomen
    kolera det senaste året.
  • Det är också svårt med mat.
    Många människor svälter.
  • Experter säger att det är
    den största katastrofen
    med människor
    i hela världen i Sudan.
Barn i ett lerigt läger med enkla blå baracker. Folk på flykt från kriget i södra Sudan. Bilden är från augusti i år. Foto: AP/TT

28 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 10:14

    Vad är problem där???

    Svara
  2. Elisabet skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 11:11

    Hej! Tycker ni (8sidor) att det är viktigt att det ni publicerar är språkligt korrekt? Om ni tycker det kommer här ett tips – man blandar inte siffror och bokstäver i texten. Tänk såhär:
    ❌ 260 tusen
    ✔️ 260 000
    ✔️ tvåhundrasextiotusen (men det blir oftast för långt i nyhetstext)

    Med vänlig hälsning,
    Elisabet

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 oktober, 2025 kl. 11:13

      Hejsan Elisabet!

      Som du kanske vet så skriver vi
      nyheter på lätt svenska.
      Det är lättare att läsa 260 tusen.

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  3. ... skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 15:00

    Professorn elisabeth om du är så redig varför läser du nyheter på 8 sidor???8sidor vet hur det ska vara skrivet.

    Svara
  4. ... skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 15:04

    Milena läs det står i texten vilka problem det är där.

    Svara
