Världen
Barn och kvinnor i ett läger för flyktingar i området Tawila i Sudan. Foto: Marwan Mohammed/NRC/AP/TT
Ensamma barn i Sudans läger
Det är krig
i landet Sudan.
Regeringens soldater
strider mot gruppen RSF.
I slutet av oktober tog
soldater i gruppen RSF
staden al-Fashir
i västra Sudan.
Det blev våldsamt.
Fler än 100 tusen
människor har tvingats
fly från staden.
Många har flytt till
ett läger för flyktingar
i området Tawila.
Men många som kommer
till lägret är ensamma barn.
Det säger Förenta Nationernas
grupp för barn, Unicef.
Minst 350 barn har
kommit ensamma.
En del föräldrar har dött.
Andra föräldrar har
kommit ifrån sina barn.
Många av barnen är smala,
uttorkade och har
psykiska problem,
säger Unicef.
Många barn mår mycket
dåligt av att de sett
hemska saker.
Flera av dem gråter mycket,
hamnar lätt i bråk
och har mardrömmar.
Det säger de som jobbar
i lägret.
– Många av barnen har
sett mycket våld.
De kan ha sett personer
i familjen bli skjutna,
säger Sheldon Yett
som jobbar med Unicef.
8 SIDOR/TT
28 november 2025
