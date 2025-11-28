Ensamma barn i Sudans läger

Det är krig

i landet Sudan.

Regeringens soldater

strider mot gruppen RSF.

I slutet av oktober tog

soldater i gruppen RSF

staden al-Fashir

i västra Sudan.

Det blev våldsamt.

Fler än 100 tusen

människor har tvingats

fly från staden.

Många har flytt till

ett läger för flyktingar

i området Tawila.

Men många som kommer

till lägret är ensamma barn.

Det säger Förenta Nationernas

grupp för barn, Unicef.

Minst 350 barn har

kommit ensamma.

En del föräldrar har dött.

Andra föräldrar har

kommit ifrån sina barn.

Många av barnen är smala,

uttorkade och har

psykiska problem,

säger Unicef.

Många barn mår mycket

dåligt av att de sett

hemska saker.

Flera av dem gråter mycket,

hamnar lätt i bråk

och har mardrömmar.

Det säger de som jobbar

i lägret.

– Många av barnen har

sett mycket våld.

De kan ha sett personer

i familjen bli skjutna,

säger Sheldon Yett

som jobbar med Unicef.

