Över 30 döda i Thailand

Det har regnat mycket

i södra Thailand

den senaste tiden.

Regnet har gjort

att det har blivit

stora översvämningar.

Minst 33 människor har dött.

Vattnet är väldigt högt

på en del platser.

Vattnet når upp till

midjan på människor.

Många har blivit fast

i sina hem eller på hotell.

I området Songkhla

finns det risk för mer regn.

Därför har många människor där

tvingats lämna sina hem.

De vill komma undan regnet.

Landets regering har lovat

att fler båtar och lastbilar

ska komma och hjälpa människor.

8 SIDOR/TT