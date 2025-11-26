Världen

  • Thailand Extreme Weather Flooding

    Det har blivit översvämningar i Thailand. Foto: Arnun Chonmahatrakool/AP/TT

  • Extreme Weather Southeast Asia Flooding

    Människor blir räddade. Foto: AP/TT

Över 30 döda i Thailand

Det har regnat mycket
i södra Thailand
den senaste tiden.

Regnet har gjort
att det har blivit
stora översvämningar.
Minst 33 människor har dött.

Vattnet är väldigt högt
på en del platser.
Vattnet når upp till
midjan på människor.
Många har blivit fast
i sina hem eller på hotell.

I området Songkhla
finns det risk för mer regn.
Därför har många människor där
tvingats lämna sina hem.
De vill komma undan regnet.

Landets regering har lovat
att fler båtar och lastbilar
ska komma och hjälpa människor.

8 SIDOR/TT

26 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Jimmy Sällingson skriver:
    26 november, 2025 kl. 09:36

    Dåliga nyheter

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    26 november, 2025 kl. 09:47

    Vad synd!!!😢

    Svara
  3. Vinne skriver:
    26 november, 2025 kl. 11:15

    Är det översvämning i Bangkok oxå?

    Svara
  4. Li skriver:
    26 november, 2025 kl. 13:45

    Ska du åka till Bangkok? Till vinni

    Svara
