Världen
Det har blivit översvämningar i Thailand. Foto: Arnun Chonmahatrakool/AP/TT
Människor blir räddade. Foto: AP/TT
Över 30 döda i Thailand
Det har regnat mycket
i södra Thailand
den senaste tiden.
Regnet har gjort
att det har blivit
stora översvämningar.
Minst 33 människor har dött.
Vattnet är väldigt högt
på en del platser.
Vattnet når upp till
midjan på människor.
Många har blivit fast
i sina hem eller på hotell.
I området Songkhla
finns det risk för mer regn.
Därför har många människor där
tvingats lämna sina hem.
De vill komma undan regnet.
Landets regering har lovat
att fler båtar och lastbilar
ska komma och hjälpa människor.
8 SIDOR/TT
26 november 2025
Dåliga nyheter
Vad synd!!!😢
Är det översvämning i Bangkok oxå?
Ska du åka till Bangkok? Till vinni