Världen
Ett översvämmat område i landet Moçambique i södra Afrika. Foto: AP/TT
Översvämningar i södra Afrika
Det har regnat mycket
och blivit översvämningar
i flera länder i södra Afrika.
Hus och vägar är förstörda.
Flera människor har dött.
Det säger tidningen
The Guardian.
Över en miljon människor
har det svårt nu på grund
av översvämningarna.
Många har inget
rent vatten att dricka.
Sjukdomar som kolera
riskerar att sprida sig.
Det säger Förenta Nationernas
grupp WHO.
Värst är det i landet
Moçambique.
Men det är också problem
i delar av länderna
Malawi, Sydafrika, Tanzania,
Zambia och Zimbabwe.
8 SIDOR
29 januari 2026
Tänk dig att vakna upp och nästan drunkna.
Tänk dig att vakna upp och nästan drunkna.
Förresten kan vi säga att där finnes en enormast flod i ”Kongo Kinshasa ” .den påverkats också på regnat vatten alltså ,rinnar kraftigt till närheten länder. Den är ett vackra länder men det är mycket varmt.
oj så sorgligt.😢😢😢😭😭😭