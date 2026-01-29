Världen

En flygbild på ett översvämmats område.

Ett översvämmat område i landet Moçambique i södra Afrika. Foto: AP/TT

Översvämningar i södra Afrika

Det har regnat mycket
och blivit översvämningar
i flera länder i södra Afrika.
Hus och vägar är förstörda.

Flera människor har dött.
Det säger tidningen
The Guardian.

Över en miljon människor
har det svårt nu på grund
av översvämningarna.

Många har inget
rent vatten att dricka.
Sjukdomar som kolera
riskerar att sprida sig.
Det säger Förenta Nationernas
grupp WHO.

Värst är det i landet
Moçambique.
Men det är också problem
i delar av länderna
Malawi, Sydafrika, Tanzania,
Zambia och Zimbabwe.

29 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Bendover skriver:
    29 januari, 2026 kl. 11:28

    Tänk dig att vakna upp och nästan drunkna.

  2. Lig skriver:
    29 januari, 2026 kl. 11:28

  3. Om det ska skriver:
    29 januari, 2026 kl. 11:45

    Förresten kan vi säga att där finnes en enormast flod i ”Kongo Kinshasa ” .den påverkats också på regnat vatten alltså ,rinnar kraftigt till närheten länder. Den är ett vackra länder men det är mycket varmt.

  4. 8 sidor skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:18

    oj så sorgligt.😢😢😢😭😭😭

