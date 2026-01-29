Översvämningar i södra Afrika

Det har regnat mycket

och blivit översvämningar

i flera länder i södra Afrika.

Hus och vägar är förstörda.

Flera människor har dött.

Det säger tidningen

The Guardian.

Över en miljon människor

har det svårt nu på grund

av översvämningarna.

Många har inget

rent vatten att dricka.

Sjukdomar som kolera

riskerar att sprida sig.

Det säger Förenta Nationernas

grupp WHO.

Värst är det i landet

Moçambique.

Men det är också problem

i delar av länderna

Malawi, Sydafrika, Tanzania,

Zambia och Zimbabwe.

8 SIDOR