Världen

  • Tanzania Election

    Människor protesterar i staden Arusha i Tanzania. Foto: AP/TT

  • Tanzania President

    Tanzanias ledare Samia Suluhu Hassan. Foto: AP/TT

Protester i Tanzania efter val

Det är kris i landet Tanzania
i Afrika.
Nyligen var det val där.
Många protesterade mot valet.
Poliserna sköt mot folk.
Många ska ha dött.

Tanzanias ledare
Samia Suluhu Hassan
vann valet.
Hon har varit ledare
i landet sedan år 2021.

Men valet var inte fritt.
Hennes motståndare
fick inte vara med.
Därför protesterade folk.

Nu stoppar flera företag
sina resor till Tanzania.
Svenska myndigheter
varnar svenskar för
att resa till landet.
Res bara om du måste,
säger myndigheterna.

Efter protesterna har
det varit förbjudit
att gå ut i Tanzania.
Internet har också
varit avstängt.

I Tanzania finns just nu
ungefär tusen svenskar.

8 SIDOR

3 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar