Världen
Människor protesterar i staden Arusha i Tanzania. Foto: AP/TT
Tanzanias ledare Samia Suluhu Hassan. Foto: AP/TT
Protester i Tanzania efter val
Det är kris i landet Tanzania
i Afrika.
Nyligen var det val där.
Många protesterade mot valet.
Poliserna sköt mot folk.
Många ska ha dött.
Tanzanias ledare
Samia Suluhu Hassan
vann valet.
Hon har varit ledare
i landet sedan år 2021.
Men valet var inte fritt.
Hennes motståndare
fick inte vara med.
Därför protesterade folk.
Nu stoppar flera företag
sina resor till Tanzania.
Svenska myndigheter
varnar svenskar för
att resa till landet.
Res bara om du måste,
säger myndigheterna.
Efter protesterna har
det varit förbjudit
att gå ut i Tanzania.
Internet har också
varit avstängt.
I Tanzania finns just nu
ungefär tusen svenskar.
8 SIDOR
3 november 2025