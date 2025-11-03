Protester i Tanzania efter val

Det är kris i landet Tanzania

i Afrika.

Nyligen var det val där.

Många protesterade mot valet.

Poliserna sköt mot folk.

Många ska ha dött.

Tanzanias ledare

Samia Suluhu Hassan

vann valet.

Hon har varit ledare

i landet sedan år 2021.

Men valet var inte fritt.

Hennes motståndare

fick inte vara med.

Därför protesterade folk.

Nu stoppar flera företag

sina resor till Tanzania.

Svenska myndigheter

varnar svenskar för

att resa till landet.

Res bara om du måste,

säger myndigheterna.

Efter protesterna har

det varit förbjudit

att gå ut i Tanzania.

Internet har också

varit avstängt.

I Tanzania finns just nu

ungefär tusen svenskar.

8 SIDOR