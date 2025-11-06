Världen

    Skäms Shein står det på kvinnans skylt. Det kinesiska företaget har öppnat affär i Paris. Foto: Thibault Camus/AP/TT

    Flera personer som protesterar mot Shein. De håller i skyltar där det står Skäms Shein. Foto: Thibault Camus/AP/TT

    Folk som köper saker i Sheins affär i Paris. Foto: Thibault Camus/AP/TT

    Karl-Stephane Cottendin är chef för det franska varuhuset där Shein har öppnat. Foto: Dimitar Dilkoff/AP/TT

    Mitt i Paris har det kritiserade kinesiska företaget öppnat. Foto: Aurelien Morissard/AP/TT

    Shein gör pedofili lagligt, skriver folk på skyltar. Foto: Nicolas Garriga/AP/TT

Protester mot Shein

Det kinesiska företaget Shein
säljer billiga saker
och kläder på internet.

Nyligen blev det känt
att Shein har sålt dockor
som det går att ha sex med.
Dockorna ser ut som barn.

Därför har Frankrikes regering
bestämt att de ska stoppa
Sheins sajt på internet
tills företaget följer franska lagar.

Samtidigt har Shein öppnat
sin första vanliga affär.
Den finns i Frankrikes
huvudstad Paris.

Affären öppnade i onsdags.
Utanför affären köade
massor av människor
som ville in och shoppa.

Men det var också många där
som protesterade mot Shein.
De tycker att Shein hjälper
till att göra det normalt
med sexbrott mot barn.

Men folk protesterar också
mot Shein av andra anledningar.

En av dem som protesterade
i Paris var Matilde.
Hon är med i en organisation
som jobbar med rättigheter
för arbetare på fabriker för kläder.

Hon säger att Sheins arbetare
har mycket låga löner
och dåliga regler på jobbet.

– Det är fel att Shein
öppnar en affär här i Paris
som är klädernas huvudstad.
Och det är hemskt att det
är så många som står i kö
för att köpa deras kläder,
säger Matilde.

Shein har sagt
att de vill prata med
Frankrikes myndigheter
så snart som möjligt
så att de kan ha kvar
sin sajt i Frankrike.

8 SIDOR/TT

Populärt att köpa saker från Kina

  • Det kinesiska företaget Shein
    är populärt i många länder, även i Sverige.
  • Kina är det vanligaste landet
    som folk i Sverige köper saker från.
    Många köper billiga saker
    från företagen Shein och Temu.
  • Båda företagen har tidigare fått kritik.
    Bland annat för att de
    säljer saker som innehåller gifter.
Kläder och en påse som ligger på ett bord. Shein är ett företag som säljer billiga kläder. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

6 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Glamourliv House skriver:
    6 november, 2025 kl. 10:32

    För det mesta är allt billigt och låg kvalitet. Saker som kommer från Kina wbbplats för att användas där intresserar folk för hifi och glamourliv. Men folk kan bestämma sig. Kina bara skapat en webbplats, men förstår inte hur det är med materialen. Vänligen kolla in den kinesiska marknaden för information om denna webbplats och allt material.

    Svara
  2. Nicolas skriver:
    6 november, 2025 kl. 12:55

    Kineser här. ”Made in China” finns absolut olika kvalitet med olika fabriker och märken. Jag har aldrig köpt och ska aldrig köpa någonting på Shein. De är absolut en av sämst. Men jag måste säga att det finns inga lag att förbjuda Shein i EU. De Shein, Hm, Zara finns faktiskt liknande problem

    Svara
  3. shein lover 💕 skriver:
    6 november, 2025 kl. 13:01

    OMG vr hatar alla på shein de e ju BÖST 🙀 xoxo shein lover

    Svara
  4. Anonym skriver:
    6 november, 2025 kl. 13:20

    ett namn Temu är bättre för de säljer samma saker men har bättre vilkor och lite bättre kvalitet

    Svara
  5. M.vgs de db yujkhb skriver:
    6 november, 2025 kl. 13:25

    Vem säljer ens nåt sånt 😡😡

    Svara
  6. Yousef skriver:
    6 november, 2025 kl. 14:08

    vad.. har jag läst just nu..

    Svara
  7. Yousef skriver:
    6 november, 2025 kl. 14:08

    ATT MAN KAN VAD MED DOCKOR?? AYO

    Svara
  8. Vinne skriver:
    6 november, 2025 kl. 16:55

    Till Nicolas – H&M är ett svenskt företag och märke. Och ägs fortfarande av en svensk företag som när de grundade märket.

    Svara
  9. Nicolas skriver:
    6 november, 2025 kl. 17:20

    Till Vinne. Jag menar de Shein, Hm eller Zara (Företag som säljer ”snabba fashion” kläder) har likndant problem (biligare pris och dålig kvalitet). Det finns många rapport som kritiserar Hm, men Shein är största företag mellan dem och har mest representativ. Precis, jag personligt supporterar inte sådant ”fashion”

    Svara
Kommentarer och regler
