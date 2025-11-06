Protester mot Shein

Det kinesiska företaget Shein

säljer billiga saker

och kläder på internet.

Nyligen blev det känt

att Shein har sålt dockor

som det går att ha sex med.

Dockorna ser ut som barn.

Därför har Frankrikes regering

bestämt att de ska stoppa

Sheins sajt på internet

tills företaget följer franska lagar.

Samtidigt har Shein öppnat

sin första vanliga affär.

Den finns i Frankrikes

huvudstad Paris.

Affären öppnade i onsdags.

Utanför affären köade

massor av människor

som ville in och shoppa.

Men det var också många där

som protesterade mot Shein.

De tycker att Shein hjälper

till att göra det normalt

med sexbrott mot barn.

Men folk protesterar också

mot Shein av andra anledningar.

En av dem som protesterade

i Paris var Matilde.

Hon är med i en organisation

som jobbar med rättigheter

för arbetare på fabriker för kläder.

Hon säger att Sheins arbetare

har mycket låga löner

och dåliga regler på jobbet.

– Det är fel att Shein

öppnar en affär här i Paris

som är klädernas huvudstad.

Och det är hemskt att det

är så många som står i kö

för att köpa deras kläder,

säger Matilde.

Shein har sagt

att de vill prata med

Frankrikes myndigheter

så snart som möjligt

så att de kan ha kvar

sin sajt i Frankrike.

8 SIDOR/TT