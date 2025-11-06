Världen
Skäms Shein står det på kvinnans skylt. Det kinesiska företaget har öppnat affär i Paris. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Flera personer som protesterar mot Shein. De håller i skyltar där det står Skäms Shein. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Folk som köper saker i Sheins affär i Paris. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Karl-Stephane Cottendin är chef för det franska varuhuset där Shein har öppnat. Foto: Dimitar Dilkoff/AP/TT
Mitt i Paris har det kritiserade kinesiska företaget öppnat. Foto: Aurelien Morissard/AP/TT
Shein gör pedofili lagligt, skriver folk på skyltar. Foto: Nicolas Garriga/AP/TT
Protester mot Shein
Det kinesiska företaget Shein
säljer billiga saker
och kläder på internet.
Nyligen blev det känt
att Shein har sålt dockor
som det går att ha sex med.
Dockorna ser ut som barn.
Därför har Frankrikes regering
bestämt att de ska stoppa
Sheins sajt på internet
tills företaget följer franska lagar.
Samtidigt har Shein öppnat
sin första vanliga affär.
Den finns i Frankrikes
huvudstad Paris.
Affären öppnade i onsdags.
Utanför affären köade
massor av människor
som ville in och shoppa.
Men det var också många där
som protesterade mot Shein.
De tycker att Shein hjälper
till att göra det normalt
med sexbrott mot barn.
Men folk protesterar också
mot Shein av andra anledningar.
En av dem som protesterade
i Paris var Matilde.
Hon är med i en organisation
som jobbar med rättigheter
för arbetare på fabriker för kläder.
Hon säger att Sheins arbetare
har mycket låga löner
och dåliga regler på jobbet.
– Det är fel att Shein
öppnar en affär här i Paris
som är klädernas huvudstad.
Och det är hemskt att det
är så många som står i kö
för att köpa deras kläder,
säger Matilde.
Shein har sagt
att de vill prata med
Frankrikes myndigheter
så snart som möjligt
så att de kan ha kvar
sin sajt i Frankrike.
8 SIDOR/TT
Populärt att köpa saker från Kina
- Det kinesiska företaget Shein
är populärt i många länder, även i Sverige.
- Kina är det vanligaste landet
som folk i Sverige köper saker från.
Många köper billiga saker
från företagen Shein och Temu.
- Båda företagen har tidigare fått kritik.
Bland annat för att de
säljer saker som innehåller gifter.
6 november 2025
