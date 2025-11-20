Världen
Saudiarabiens prins Mohammed bin Salman och USAs ledare Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/TT
Journalisten Mary Bruce ställer en fråga till prisen Mohammed bin Salman. Foto: Evan Vucci/AP/TT
Saudiarabiens prins Mohammed bin Salman och USAs ledare Donald Trump tittar på flygplanen F35. Foto: Evan Vucci/AP/TT
Trump mötte prinsen
På onsdagen var det
ett möte mellan
två viktiga ledare
i världen.
Saudiarabiens prins
och statsminister
Mohammed bin Salman
träffade USAs
ledare Donald Trump.
Mötet var i USA.
Det var första gången
som bin Salman var i USA
efter mordet på journalisten
Jamal Khashoggi.
Saudiarabiska soldater
mördade Jamal Khashoggi
i staden Istanbul i Turkiet.
Det var år 2018.
Jamal Khashoggi blev mördad
för att han var kritisk
mot ledarna i Saudiarabien.
Det säger experter.
Under mötet i USA
blev Donald Trump arg
på journalisten Mary Bruce.
Hon frågade om mordet
på Jamal Khashoggi.
– Bin Salman visste inget
om mordet, sa Trump på mötet.
Men en undersökning
från den amerikanska myndigheten DNI
säger att Mohammed Bin Salman
sa ja till mordet.
Efter mötet sa Trump
att han vill stoppa
kanalen ABC news.
Journalisten Mary Bruce
jobbar där.
– Era nyheter är falska,
sa Donald Trump.
Mötet mellan ledarna
handlade också
om andra saker.
Mohammed bin Salman
sa att Saudiarabien
ska köpa flygplan
och stridsvagnar av USA.
Flygplanen är till
för att användas i krig.
Flygplanen och stridsvagnarna
kostar nästan tio biljoner
svenska kronor.
På ett senare möte
pratade Donald Trump
också om kriget
i landet Sudan.
Trump sa att Mohammed bin Salman
bett Trump att stoppa kriget.
Nu ska USA arbeta
tillsammans med bland annat
Saudiarabien och Egypten
för att få fred i Sudan.
Det skriver Donald Trump
på sin sajt på internet.
20 november 2025
