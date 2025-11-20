Trump mötte prinsen

På onsdagen var det

ett möte mellan

två viktiga ledare

i världen.

Saudiarabiens prins

och statsminister

Mohammed bin Salman

träffade USAs

ledare Donald Trump.

Mötet var i USA.

Det var första gången

som bin Salman var i USA

efter mordet på journalisten

Jamal Khashoggi.

Saudiarabiska soldater

mördade Jamal Khashoggi

i staden Istanbul i Turkiet.

Det var år 2018.

Jamal Khashoggi blev mördad

för att han var kritisk

mot ledarna i Saudiarabien.

Det säger experter.

Under mötet i USA

blev Donald Trump arg

på journalisten Mary Bruce.

Hon frågade om mordet

på Jamal Khashoggi.

– Bin Salman visste inget

om mordet, sa Trump på mötet.

Men en undersökning

från den amerikanska myndigheten DNI

säger att Mohammed Bin Salman

sa ja till mordet.

Efter mötet sa Trump

att han vill stoppa

kanalen ABC news.

Journalisten Mary Bruce

jobbar där.

– Era nyheter är falska,

sa Donald Trump.

Mötet mellan ledarna

handlade också

om andra saker.

Mohammed bin Salman

sa att Saudiarabien

ska köpa flygplan

och stridsvagnar av USA.

Flygplanen är till

för att användas i krig.

Flygplanen och stridsvagnarna

kostar nästan tio biljoner

svenska kronor.

På ett senare möte

pratade Donald Trump

också om kriget

i landet Sudan.

Trump sa att Mohammed bin Salman

bett Trump att stoppa kriget.

Nu ska USA arbeta

tillsammans med bland annat

Saudiarabien och Egypten

för att få fred i Sudan.

Det skriver Donald Trump

på sin sajt på internet.

8 SIDOR/TT