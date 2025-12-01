Världen
Lisebo Lechela i landet Lesotho är smittad med viruset hiv. Hon hjälper folk som har hiv. Men hon förlorade sitt jobb när USA stoppade hjälpen. Foto: AP/TT
Fler kan dö av aids
Den 1 december är
den internationella dagen
för aids.
Dagen finns för att människor
ska lära sig mer om aids.
Aids är en mycket farlig sjukdom.
Flera miljoner människor
har dött av aids.
Flest har dött i Asien och Afrika.
Aids kommer av ett virus
som heter hiv.
Nu varnar FN för att
många fler kan bli
smittade av hiv.
Det beror på att hjälpen
minskar till länder som
har problem med hiv.
– På flera platser
i världen har stödet
försvunnit helt.
Det säger Winnie Byanyima.
Hon är chef för FNs
organisation Unaids
som jobbar mot aids.
USA är ett av länderna
som minskat sin hjälp.
Nyligen stängde landet
sin organisation för hjälp
till andra länder, USAID.
USA har tidigare hjälpt fler än
20 miljoner människor
med mediciner mot hiv.
Dagen för aids har
funnits sedan år 1988.
Det var organisationen WHO
som ordnade dagen.
8 SIDOR/TT
Aids och hiv
- Hiv är ett virus.
- Hiv smittar genom att virus kommer
från en människa till en annan
med sperma, blod eller bröstmjölk.
- Viruset förstör eller skadar celler
i människans immunförsvar.
Det gör att människans försvar
mot infektioner och sjukdomar blir dåligt.
- När försvaret i kroppen blivit väldigt dåligt
kan en människa få sjukdomen aids.
- Det finns mediciner mot hiv.
Medicinerna bromsar att kroppens försvar
blir förstört.
- Utan medicinen som bromsar viruset
dör en människa av aids.
1 december 2025
