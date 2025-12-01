Fler kan dö av aids

Den 1 december är

den internationella dagen

för aids.

Dagen finns för att människor

ska lära sig mer om aids.

Aids är en mycket farlig sjukdom.

Flera miljoner människor

har dött av aids.

Flest har dött i Asien och Afrika.

Aids kommer av ett virus

som heter hiv.

Nu varnar FN för att

många fler kan bli

smittade av hiv.

Det beror på att hjälpen

minskar till länder som

har problem med hiv.

– På flera platser

i världen har stödet

försvunnit helt.

Det säger Winnie Byanyima.

Hon är chef för FNs

organisation Unaids

som jobbar mot aids.

USA är ett av länderna

som minskat sin hjälp.

Nyligen stängde landet

sin organisation för hjälp

till andra länder, USAID.

USA har tidigare hjälpt fler än

20 miljoner människor

med mediciner mot hiv.

Dagen för aids har

funnits sedan år 1988.

Det var organisationen WHO

som ordnade dagen.

8 SIDOR/TT