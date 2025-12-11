Hamas anklagas för brott

Gruppen Hamas har gjort brott

under kriget mot Israel.

Israel har också gjort brott.

Det säger organisationen

Amnesty International.

Den 7 oktober år 2023

var det en attack.

Terrorister i Hamas

attackerade människor

inne i Israel.

De attackerade

en festival, bland annat.

De dödade människor

och tog med sig människor

som fångar, gisslan.

Amnesty säger att det som

Hamas gjorde den 7 oktober

var ett brott mot mänskligheten.

– Hamas bryr sig inte

om människors liv,

säger Agnès Callamard i Amnesty.

Amnesty anklagar Israel

för brottet folkmord

mot palestinier i Gaza.

Men Israel säger

att det inte stämmer.

Sedan två månader

är det paus i kriget i Gaza.

Amnesty är en organisation

som arbetar för att

alla människor ska ha det bra

och bli behandlade rättvist.

8 SIDOR/TT