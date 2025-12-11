Världen
Barn leker i Gaza. Just nu är det paus i kriget. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Hamas anklagas för brott
Gruppen Hamas har gjort brott
under kriget mot Israel.
Israel har också gjort brott.
Det säger organisationen
Amnesty International.
Den 7 oktober år 2023
var det en attack.
Terrorister i Hamas
attackerade människor
inne i Israel.
De attackerade
en festival, bland annat.
De dödade människor
och tog med sig människor
som fångar, gisslan.
Amnesty säger att det som
Hamas gjorde den 7 oktober
var ett brott mot mänskligheten.
– Hamas bryr sig inte
om människors liv,
säger Agnès Callamard i Amnesty.
Amnesty anklagar Israel
för brottet folkmord
mot palestinier i Gaza.
Men Israel säger
att det inte stämmer.
Sedan två månader
är det paus i kriget i Gaza.
Amnesty är en organisation
som arbetar för att
alla människor ska ha det bra
och bli behandlade rättvist.
8 SIDOR/TT
11 december 2025