Världen
Guinea-Bissaus president Umaro Sissoco Embaló röstar i valet nyligen. Nu har han flytt från landet. Foto: AP/TT
Militärerna tog över landet
Det är kris i landet
Guinea-Bissau i Afrika.
Nyligen tog militärer
över landet.
Presidenten Umaro Sissoco Embaló
var tvungen att fly.
Han är nu i landet
Kongo-Brazzaville.
Det är inte klart varför
militärerna har tagit över landet.
Det hände strax efter att
det var val i Guinea-Bissau.
Presidentens motståndare
i valet heter
Fernando Dias da Costa.
Han har flytt till
landet Nigeria.
Militärerna i Guinea-Bissau
har nu ordnat en ny regering.
De säger att den nya regeringen
ska leda landet i ett år.
Det är inte första gången
militärer tar över
i Guinea-Bissau.
Det har hänt fyra gånger
sedan år 1974.
2 december 2025