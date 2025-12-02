Militärerna tog över landet

Det är kris i landet

Guinea-Bissau i Afrika.

Nyligen tog militärer

över landet.

Presidenten Umaro Sissoco Embaló

var tvungen att fly.

Han är nu i landet

Kongo-Brazzaville.

Det är inte klart varför

militärerna har tagit över landet.

Det hände strax efter att

det var val i Guinea-Bissau.

Presidentens motståndare

i valet heter

Fernando Dias da Costa.

Han har flytt till

landet Nigeria.

Militärerna i Guinea-Bissau

har nu ordnat en ny regering.

De säger att den nya regeringen

ska leda landet i ett år.

Det är inte första gången

militärer tar över

i Guinea-Bissau.

Det har hänt fyra gånger

sedan år 1974.

