Världen

Han lägger ner en röst i en plastlåda med blått lock.

Guinea-Bissaus president Umaro Sissoco Embaló röstar i valet nyligen. Nu har han flytt från landet. Foto: AP/TT

Militärerna tog över landet

Det är kris i landet
Guinea-Bissau i Afrika.
Nyligen tog militärer
över landet.

Presidenten Umaro Sissoco Embaló
var tvungen att fly.
Han är nu i landet
Kongo-Brazzaville.

Det är inte klart varför
militärerna har tagit över landet.
Det hände strax efter att
det var val i Guinea-Bissau.

Presidentens motståndare
i valet heter
Fernando Dias da Costa.
Han har flytt till
landet Nigeria.

Militärerna i Guinea-Bissau
har nu ordnat en ny regering.
De säger att den nya regeringen
ska leda landet i ett år.

Det är inte första gången
militärer tar över
i Guinea-Bissau.
Det har hänt fyra gånger
sedan år 1974.

8 SIDOR/TT

2 december 2025

