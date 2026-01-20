Mycket regn i Afrika

Det har varit stora

oväder i södra Afrika.

Det har regnat i flera veckor

och blivit översvämningar.

I landet Sydafrika

är det minst 30 människor

som har dött.

Många vägar och annat

är förstört av vattnet.

Även i länderna

Moçambique och Zimbabwe

är det problem

med översvämningar.

Människor har dött.

Förra året var det

också stora översvämningar.

Då dog över 100 människor

i Sydafrika.

8 SIDOR/TT