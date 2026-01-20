Världen
Folk går i vattnet i Nkomazi i östra Sydafrika. Foto: Alfonso Nqunjana/AP/TT
Mycket regn i Afrika
Det har varit stora
oväder i södra Afrika.
Det har regnat i flera veckor
och blivit översvämningar.
I landet Sydafrika
är det minst 30 människor
som har dött.
Många vägar och annat
är förstört av vattnet.
Även i länderna
Moçambique och Zimbabwe
är det problem
med översvämningar.
Människor har dött.
Förra året var det
också stora översvämningar.
Då dog över 100 människor
i Sydafrika.
8 SIDOR/TT
20 januari 2026