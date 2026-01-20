Världen

Det är massa vatten på en gata på landsbygden i Sydafrika. Några personer går på gatan.

Folk går i vattnet i Nkomazi i östra Sydafrika. Foto: Alfonso Nqunjana/AP/TT

Mycket regn i Afrika

Det har varit stora
oväder i södra Afrika.
Det har regnat i flera veckor
och blivit översvämningar.

I landet Sydafrika
är det minst 30 människor
som har dött.
Många vägar och annat
är förstört av vattnet.

Även i länderna
Moçambique och Zimbabwe
är det problem
med översvämningar.
Människor har dött.

Förra året var det
också stora översvämningar.
Då dog över 100 människor
i Sydafrika.

8 SIDOR/TT

20 januari 2026

