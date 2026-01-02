Protester i Iran

Det är protester i landet Iran.

Protesterna startade för

en vecka sedan.

Folk protesterar mot landets ledare.

Protesterna handlar om pengar.

Många i Iran har det svårt.

Det är inflation,

pengarnas värde har sjunkit

mycket den senaste tiden.

I söndags gick flera

ägare av butiker ut på gatorna

för att protestera

mot att det är så dyrt

att leva i landet.

Andra människor började

då också att protestera.

Det ska ha blivit

våldsamt på flera platser

när poliser försökte

stoppa protesterna.

Sex personer har dött

och minst 30 personer

har blivit tagna av poliser.

8 SIDOR/TT