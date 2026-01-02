Världen

Folk går på en gata med bilar.

Människor som protesterar i Irans huvudstad Teheran. Foto: Fars News Agency/AP/TT

Protester i Iran

Det är protester i landet Iran.
Protesterna startade för
en vecka sedan.

Folk protesterar mot landets ledare.
Protesterna handlar om pengar.
Många i Iran har det svårt.
Det är inflation,
pengarnas värde har sjunkit
mycket den senaste tiden.

I söndags gick flera
ägare av butiker ut på gatorna
för att protestera
mot att det är så dyrt
att leva i landet.

Andra människor började
då också att protestera.

Det ska ha blivit
våldsamt på flera platser
när poliser försökte
stoppa protesterna.

Sex personer har dött
och minst 30 personer
har blivit tagna av poliser.

8 SIDOR/TT

2 januari 2026

