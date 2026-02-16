Världen
Julia Navalnaja bredvid en bild av hennes man Aleksej Navalnyj. Foto: Christoph Gollnow/AP/TT
Navalnyj dödades med gift
För två år sedan
dog den ryska politikern
Aleksej Navalnyj
i ett ryskt fängelse.
Det var länge okänt
varför Navalnyj dog.
Nu säger experter
att Navalnyj blev dödad
av giftet epibatadin.
Det är experter i Sverige
och fyra andra länder
som har gjort undersökningen.
Giftet är mycket ovanligt.
Det finns hos grodor
som heter pilgiftsgroda
i landet Ecuador.
Men forskare kan också
göra ett liknande gift.
Aleksej Navalnyj
dog i fängelse i Ryssland.
Han var ledaren Putins
mest kända motståndare.
– Nu är det bevisat
att Ryssland och Putin
dödade min man Aleksej.
Det säger Navalnyjs fru
Julia Navalnaja.
– Det kan bara vara Ryssland
som har ordnat detta.
Det säger svenska ministern
Maria Malmer Stenergard.
Hon var med på ett möte
med Julia Navalnaja
och berättade om
experternas undersökning.
Nu ska Sverige
och de andra fyra länderna
klaga på Ryssland
hos organisationen OPCW.
OPCW jobbar med att stoppa
mycket farliga ämnen.
Ryssland säger
att undersökningen
om Navalnyj inte stämmer.
8 SIDOR/TT
16 februari 2026
😡😡😡🤢🤢🤢🤢😡🤮🤮🤮🤧🤕🤒hur kan man göra så mot en oskyldig människa.
Så många människor har hittills blivit dödade i Russland och också utomlands (Tyskland, England o,s.v.), men ingen kan eller vaga stoppa Putin 😠
Väst hatar Ryssland och Putin så mycket att dom ljuger om exakt allt, även löjliga oseriösa anklagelser som gift från grodor hahaha