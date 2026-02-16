Navalnyj dödades med gift

För två år sedan

dog den ryska politikern

Aleksej Navalnyj

i ett ryskt fängelse.

Det var länge okänt

varför Navalnyj dog.

Nu säger experter

att Navalnyj blev dödad

av giftet epibatadin.

Det är experter i Sverige

och fyra andra länder

som har gjort undersökningen.

Giftet är mycket ovanligt.

Det finns hos grodor

som heter pilgiftsgroda

i landet Ecuador.

Men forskare kan också

göra ett liknande gift.

Aleksej Navalnyj

dog i fängelse i Ryssland.

Han var ledaren Putins

mest kända motståndare.

– Nu är det bevisat

att Ryssland och Putin

dödade min man Aleksej.

Det säger Navalnyjs fru

Julia Navalnaja.

– Det kan bara vara Ryssland

som har ordnat detta.

Det säger svenska ministern

Maria Malmer Stenergard.

Hon var med på ett möte

med Julia Navalnaja

och berättade om

experternas undersökning.

Nu ska Sverige

och de andra fyra länderna

klaga på Ryssland

hos organisationen OPCW.

OPCW jobbar med att stoppa

mycket farliga ämnen.

Ryssland säger

att undersökningen

om Navalnyj inte stämmer.

8 SIDOR/TT