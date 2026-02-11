Världen

En lång och låg byggnad fotad på avstånd.

Det har varit en skjutning på en skola i Kanada. Foto: Trent Ernst/AFP/TT

Sju dödade på skola i Kanada

Minst sju personer
har blivit dödade
i en skjutning
på en skola
i landet Kanada.

Det hände i en liten
stad som heter Tumbler Ridge
i området New Colombia.

25 personer är också skadade.
Det skriver sajten BBC
som berättar om nyheter.

Två döda personer
har också blivit hittade
i ett hus nära skolan.
Poliserna tror
att det som hänt där
kan ha med skjutningen
på skolan att göra.

Personen som sköt i skolan
ska också vara död.
Det säger sajten BBC.

Många i Kanada är
chockade och ledsna
över det som hänt.

Skolan har stängt resten av veckan.
Landets ledare stoppade en resa
till Europa på grund av skjutningen.

8 SIDOR/TT

11 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    11 februari, 2026 kl. 09:57

    VARFÖR???

    Svara
  2. John Do skriver:
    11 februari, 2026 kl. 09:59

    Amerikansk kultur exporteras.

    Svara
  3. Vinne skriver:
    11 februari, 2026 kl. 10:00

    Ska det bli vanligare med skolstjutningar?

    Svara
  4. Kanada hater skriver:
    11 februari, 2026 kl. 10:17

    Lets goooooooooooooooooooooooooooooooooo sju döda crazy

    Svara
  5. din morfar galna skriver:
    11 februari, 2026 kl. 10:26

    hej hej alla

    Svara
  6. kanada är sämstt skriver:
    11 februari, 2026 kl. 10:31

    såja kanada är sämst hahahahaha alla som blev dödda i kanada och kanada är sämstttttttttttttt

    Svara
