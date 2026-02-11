Världen
Det har varit en skjutning på en skola i Kanada. Foto: Trent Ernst/AFP/TT
Sju dödade på skola i Kanada
Minst sju personer
har blivit dödade
i en skjutning
på en skola
i landet Kanada.
Det hände i en liten
stad som heter Tumbler Ridge
i området New Colombia.
25 personer är också skadade.
Det skriver sajten BBC
som berättar om nyheter.
Två döda personer
har också blivit hittade
i ett hus nära skolan.
Poliserna tror
att det som hänt där
kan ha med skjutningen
på skolan att göra.
Personen som sköt i skolan
ska också vara död.
Det säger sajten BBC.
Många i Kanada är
chockade och ledsna
över det som hänt.
Skolan har stängt resten av veckan.
Landets ledare stoppade en resa
till Europa på grund av skjutningen.
11 februari 2026
