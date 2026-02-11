Sju dödade på skola i Kanada

Minst sju personer

har blivit dödade

i en skjutning

på en skola

i landet Kanada.

Det hände i en liten

stad som heter Tumbler Ridge

i området New Colombia.

25 personer är också skadade.

Det skriver sajten BBC

som berättar om nyheter.

Två döda personer

har också blivit hittade

i ett hus nära skolan.

Poliserna tror

att det som hänt där

kan ha med skjutningen

på skolan att göra.

Personen som sköt i skolan

ska också vara död.

Det säger sajten BBC.

Många i Kanada är

chockade och ledsna

över det som hänt.

Skolan har stängt resten av veckan.

Landets ledare stoppade en resa

till Europa på grund av skjutningen.

