Världen

En stridsvagn kör bland förstörda hus i en by.

Israeliska militärer i en by i södra Libanon. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Nya attacker i Libanon

Det är krig mellan
Israel och gruppen
Hizbollah i Libanon.

Israel och Libanon
har sagt att det ska
vara en paus i kriget.
Men det är en osäker paus.

Israel har fortsatt
att göra attacker
mot Hizbollah.

På onsdagen dog minst
fyra människor i en attack.
Det hände i staden
Zellaya i östra Libanon.
Myndigheter i Libanon
säger att Israel bombade
borgmästarens hus.

Attacken kom efter
att Israel varnat
för attacker mot byar
i södra Libanon.
Folk var tvungna
att lämna sina hem.

Sedan började Israel
attackera flera
platser i Libanon.

Fler människor har dött
i attackerna de senaste dagarna.
Flera av dem är barn.

Kriget mellan Israel
och Hizbollah började den 2 mars.
Då attackerade Hizbollah
Israel med raketer.

Attacken var ett svar
på Israels och USAs krig mot Iran.
Hizbollah stöder Iran.

8 SIDOR/TT

6 maj 2026

