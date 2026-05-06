Nya attacker i Libanon

Det är krig mellan

Israel och gruppen

Hizbollah i Libanon.

Israel och Libanon

har sagt att det ska

vara en paus i kriget.

Men det är en osäker paus.

Israel har fortsatt

att göra attacker

mot Hizbollah.

På onsdagen dog minst

fyra människor i en attack.

Det hände i staden

Zellaya i östra Libanon.

Myndigheter i Libanon

säger att Israel bombade

borgmästarens hus.

Attacken kom efter

att Israel varnat

för attacker mot byar

i södra Libanon.

Folk var tvungna

att lämna sina hem.

Sedan började Israel

attackera flera

platser i Libanon.

Fler människor har dött

i attackerna de senaste dagarna.

Flera av dem är barn.

Kriget mellan Israel

och Hizbollah började den 2 mars.

Då attackerade Hizbollah

Israel med raketer.

Attacken var ett svar

på Israels och USAs krig mot Iran.

Hizbollah stöder Iran.

8 SIDOR/TT