Världen
Israeliska militärer i en by i södra Libanon. Foto: Ariel Schalit/AP/TT
Nya attacker i Libanon
Det är krig mellan
Israel och gruppen
Hizbollah i Libanon.
Israel och Libanon
har sagt att det ska
vara en paus i kriget.
Men det är en osäker paus.
Israel har fortsatt
att göra attacker
mot Hizbollah.
På onsdagen dog minst
fyra människor i en attack.
Det hände i staden
Zellaya i östra Libanon.
Myndigheter i Libanon
säger att Israel bombade
borgmästarens hus.
Attacken kom efter
att Israel varnat
för attacker mot byar
i södra Libanon.
Folk var tvungna
att lämna sina hem.
Sedan började Israel
attackera flera
platser i Libanon.
Fler människor har dött
i attackerna de senaste dagarna.
Flera av dem är barn.
Kriget mellan Israel
och Hizbollah började den 2 mars.
Då attackerade Hizbollah
Israel med raketer.
Attacken var ett svar
på Israels och USAs krig mot Iran.
Hizbollah stöder Iran.
8 SIDOR/TT
6 maj 2026