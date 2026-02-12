Världen

En väg till en skola är avstängd.

Det har varit en skjutning på en skola i landet Kanada. Foto: Jesse Boily/AP/TT

Fem elever mördades

I tisdags hände
en av de värsta skjutningarna
i landet Kanadas historia.

Åtta personer blev
skjutna till döds.
Personen som sköt
tog sedan sitt eget liv.

Det säger poliserna.

Morden hände på två platser
i lilla staden Tumbler Ridge.

Mördaren dödade först
sin mamma och en yngre bror
i sitt hem.

Sedan åkte mördaren
till skolan och började skjuta.

Fem barn och en lärare dog.
27 andra blev skadade.

Barnen som dog
var mellan 12 och 13 år.

Mördaren var 18 år.
Poliserna säger att
mördaren föddes som en man
men kallade sig kvinna.
Det var en transperson.

Poliserna vet inte
varför skjutningen hände.

Men 18-åringen ska ha
mått dåligt psykiskt i flera år.
Poliser hade tidigare
fått flera larm om det.

18-åringen ska också
ha slutat i skolan
redan för fyra år sedan.

Många människor i Kanada
är chockade och ledsna
efter morden.

8 SIDOR/TT

12 februari 2026

10 kommentarer
  1. någon person skriver:
    12 februari, 2026 kl. 11:36

    Nej vad synd (först)😭😭

  2. MILENA skriver:
    12 februari, 2026 kl. 12:05

    😢Jag beklagar sorgen!!!

  3. v skriver:
    12 februari, 2026 kl. 12:19

    detta är fruktansvärd utveckling. det händer lite för ofta nu för tiden både i Sverige och i världen. lite bättre vård till dessa psykiskt sjuka.

  4. vera skriver:
    12 februari, 2026 kl. 12:37

    ta på största allvar när någon säger att dom mår psykiskt dåligt, man ska inte nonchalera dessa individer. det kan slå slint när man minst anar det.

  5. ... skriver:
    12 februari, 2026 kl. 12:43

    nnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ingen ska dö

  6. ISBJÖRN skriver:
    12 februari, 2026 kl. 12:46

    gud vad tråkit

    vad hetter den som skadades och dog 😭😭😭😭😭😭😭

  7. tazerfan skriver:
    12 februari, 2026 kl. 13:16

    varför gör man detta asså nån får förklara
    😤😤😤

  8. Magiskapersonen skriver:
    12 februari, 2026 kl. 14:27

    oj vad dåligt jag hoppas vi alla kommer inte glöma dom.

  9. Roblox123 skriver:
    12 februari, 2026 kl. 14:30

    Nejjjj gud vad tråkigt att höra😭😭😭

  10. Hej skriver:
    12 februari, 2026 kl. 15:11

    Varför tar man inte hand om det som är psykiskt sjuka.): Det var ju inte hans fel!

