Fem elever mördades

I tisdags hände

en av de värsta skjutningarna

i landet Kanadas historia.

Åtta personer blev

skjutna till döds.

Personen som sköt

tog sedan sitt eget liv.

Det säger poliserna.

Morden hände på två platser

i lilla staden Tumbler Ridge.

Mördaren dödade först

sin mamma och en yngre bror

i sitt hem.

Sedan åkte mördaren

till skolan och började skjuta.

Fem barn och en lärare dog.

27 andra blev skadade.

Barnen som dog

var mellan 12 och 13 år.

Mördaren var 18 år.

Poliserna säger att

mördaren föddes som en man

men kallade sig kvinna.

Det var en transperson.

Poliserna vet inte

varför skjutningen hände.

Men 18-åringen ska ha

mått dåligt psykiskt i flera år.

Poliser hade tidigare

fått flera larm om det.

18-åringen ska också

ha slutat i skolan

redan för fyra år sedan.

Många människor i Kanada

är chockade och ledsna

efter morden.

