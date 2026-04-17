Artist misstänkt för mord

Poliserna i USA har

gripit artisten D4vd.

Han är misstänkt för

att ha mördat en flicka.

D4vds riktiga namn

är David Burke.

Celeste Rivas Hernández

var 14 år när hon försvann.

Det var i april år 2024.

I september år 2025

hittade poliserna

hennes i kropp.

Hon låg i en bil

av märket Tesla.

Bilens ägare var

David Burke.

Nu ska en åklagare

bestämma om det ska

bli en rättegång

mot honom.

David Burke har

inte sagt något

om misstankarna.

Många av hans

mest kända låtar

har folk lyssnat på

flera miljoner gånger.

Hans mest spelade låt

heter Romantic Homicide

som kom år 2022.

