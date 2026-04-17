Världen

Han viftar med handen till publiken.

Artisten D4vd gör en konsert i Schweiz. Bilden är från juli år 2024. Foto: Cyril Zingaro/AP/TT

Artist misstänkt för mord

Poliserna i USA har
gripit artisten D4vd.
Han är misstänkt för
att ha mördat en flicka.

D4vds riktiga namn
är David Burke.

Celeste Rivas Hernández
var 14 år när hon försvann.
Det var i april år 2024.

I september år 2025
hittade poliserna
hennes i kropp.
Hon låg i en bil
av märket Tesla.

Bilens ägare var
David Burke.

Nu ska en åklagare
bestämma om det ska
bli en rättegång
mot honom.

David Burke har
inte sagt något
om misstankarna.

Många av hans
mest kända låtar
har folk lyssnat på
flera miljoner gånger.

Hans mest spelade låt
heter Romantic Homicide
som kom år 2022.

8 SIDOR/TT

17 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. 🫪 skriver:
    17 april, 2026 kl. 11:38

  2. Jack skriver:
    17 april, 2026 kl. 11:38

    Synd

  3. pb skriver:
    17 april, 2026 kl. 16:24

    devil klart att han ska ha sitt straff .varför hade han henne i sin bil ??död??vilken rätt hade han att döda ??tycker han ska ha dödstraff.

  4. Bosse skriver:
    17 april, 2026 kl. 17:02

    Inför dödstraff även i Sverige. Vi måste möta Ondskan med samma medel.

  5. Katina skriver:
    17 april, 2026 kl. 17:22

    Tycker som du bosse .ingen har rätt att ta livet av en annan människa. Dödsstraff borde finnas i Sverige. Jag hatar alla mördare sån skit ska inte finnas.

  6. Anonym skriver:
    17 april, 2026 kl. 19:54

    Varför vill du ha dödstraff i Sverige… Det är inhumant att döda personer

  7. . skriver:
    18 april, 2026 kl. 16:04

    anonym öga för öga tand för tand har man mördat så har man inte rätt att leva. dödstraff åt alla mördare även i Sverige.

