Världen
Kung Charles talar för politikerna i USAs riksdag. Foto: J Scott Applewhite/AP/TT
Charles talade i USA
Storbritanniens kung Charles
är i USA och träffar
Donald Trump.
I tisdags talade
Charles i USAs riksdag.
Charles sa att USA
och Storbritannien är vänner.
Han sa att de två länderna
ska skydda demokrati
och skydda sina folk.
Han sa också att det
är viktigt att hjälpa Ukraina
i kriget mot Ryssland.
Han pratade om att
gruppen Nato är viktig.
Donald Trump brukar ofta
vara kritisk mot Nato.
Kung Charles är väldigt
intresserad av naturen.
Han sa i talet att det är viktigt
att vi skyddar naturen.
Donald Trump har en politik
som är dålig för naturen.
Det säger experter.
Trump stoppar energi
som är bättre för klimatet.
När klimatet ändras
blir det svårare för många
växter, djur och människor
att leva på jorden.
8 SIDOR/TT
29 april 2026