Charles talade i USA

Storbritanniens kung Charles

är i USA och träffar

Donald Trump.

I tisdags talade

Charles i USAs riksdag.

Charles sa att USA

och Storbritannien är vänner.

Han sa att de två länderna

ska skydda demokrati

och skydda sina folk.

Han sa också att det

är viktigt att hjälpa Ukraina

i kriget mot Ryssland.

Han pratade om att

gruppen Nato är viktig.

Donald Trump brukar ofta

vara kritisk mot Nato.

Kung Charles är väldigt

intresserad av naturen.

Han sa i talet att det är viktigt

att vi skyddar naturen.

Donald Trump har en politik

som är dålig för naturen.

Det säger experter.

Trump stoppar energi

som är bättre för klimatet.

När klimatet ändras

blir det svårare för många

växter, djur och människor

att leva på jorden.

8 SIDOR/TT