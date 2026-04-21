Världen

Han pratar med journalister som sträcker fram mikrofoner.

Rumen Radev blir ny ledare i Bulgarien. Foto: Valentina Petrova/AP/TT

Han vann valet i Bulgarien

Det har varit val
i landet Bulgarien.
Partiet Progressiva
Bulgarien vann.

De kommer att leda
en ny regering.
Partiets ledare
heter Rumen Radev.

Radev har sagt att han
vill kämpa mot fusk
med pengar i landet.
Men det kan också bli
en ny politik
mot andra länder.

Bulgarien är med
i Europeiska unionen.
Radev är mer kritisk
mot EU än tidigare ledare.

Han är också kritisk
mot stödet till Ukraina
i kriget mot Ryssland.
Radev vill vara vän
med Ryssland.

Rumen Radev var tidigare
president i Bulgarien.
Han slutade som president
för att kunna vara med i valet.

Presidenten i Bulgarien
har bara lite makt.
Det är ungefär
som kungen i Sverige.

8 SIDOR/TT

21 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Kyckling banan kaka skriver:
    21 april, 2026 kl. 10:23

    Omg han var så gullig❤

