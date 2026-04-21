Världen
Rumen Radev blir ny ledare i Bulgarien. Foto: Valentina Petrova/AP/TT
Han vann valet i Bulgarien
Det har varit val
i landet Bulgarien.
Partiet Progressiva
Bulgarien vann.
De kommer att leda
en ny regering.
Partiets ledare
heter Rumen Radev.
Radev har sagt att han
vill kämpa mot fusk
med pengar i landet.
Men det kan också bli
en ny politik
mot andra länder.
Bulgarien är med
i Europeiska unionen.
Radev är mer kritisk
mot EU än tidigare ledare.
Han är också kritisk
mot stödet till Ukraina
i kriget mot Ryssland.
Radev vill vara vän
med Ryssland.
Rumen Radev var tidigare
president i Bulgarien.
Han slutade som president
för att kunna vara med i valet.
Presidenten i Bulgarien
har bara lite makt.
Det är ungefär
som kungen i Sverige.
8 SIDOR/TT
21 april 2026
Omg han var så gullig❤