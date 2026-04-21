Han vann valet i Bulgarien

Det har varit val

i landet Bulgarien.

Partiet Progressiva

Bulgarien vann.

De kommer att leda

en ny regering.

Partiets ledare

heter Rumen Radev.

Radev har sagt att han

vill kämpa mot fusk

med pengar i landet.

Men det kan också bli

en ny politik

mot andra länder.

Bulgarien är med

i Europeiska unionen.

Radev är mer kritisk

mot EU än tidigare ledare.

Han är också kritisk

mot stödet till Ukraina

i kriget mot Ryssland.

Radev vill vara vän

med Ryssland.

Rumen Radev var tidigare

president i Bulgarien.

Han slutade som president

för att kunna vara med i valet.

Presidenten i Bulgarien

har bara lite makt.

Det är ungefär

som kungen i Sverige.

8 SIDOR/TT