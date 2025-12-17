Världen
EU vill ta bort förbudet mot nya bilar som kör på bensin och diesel. Foto: Michael Probst/AP/TT
Inget stopp för bilar med bensin
Bilar som använder
bensin och diesel
gör klimatet på jorden varmare.
Det beror på deras utsläpp.
EU ville därför förbjuda
nya bilar som använder bensin
från att säljas efter år 2035.
Det bestämde EU för två år sedan.
Sverige och alla andra länder
utom Polen röstade ja till det.
Men nu har EU ändrat sig.
EU vill inte längre förbjuda
alla nya bensinbilar.
En del ska få fortsätta säljas.
Företag som gör bensinbilar
i Tyskland och Italien
har varit kritiska mot förbudet.
Medan företag i Sverige
som gör bilar på el gillade förbudet.
EUs nya förslag får nu kritik.
Att fortsätta göra motorer
för bensin och diesel kommer
inte göra Europas fabriker
för bilar mäktiga igen.
Det säger William Todts
som jobbar för en organisation
för klimatet.
Det är ett stort misstag för Europa.
Bilar på el är framtiden,
säger andra experter på miljö.
EUs riksdag och ministrar
ska nu undersöka
det nya förslaget
innan EU röstar om det.
8 SIDOR/TT
Det nya förslaget om bilar
- EU har nu ett nytt förslag
om bilar som använder
bensin och diesel.
- Företag som gör bilar på bensin
behöver inte minska sina utsläpp
lika mycket som tidigare.
- De kan få fortsätta sälja bilar
som kör på både el och bensin,
hybridbilar, efter år 2035.
- De kan också fortsätta sälja bilar
som använder andra bränslen
som vätgas eller e-bränslen
och biobränslen.
- EU vill också ge företag
en sorts bonus om de börjar bygga små
och billigare bilar
som kör på el i Europa.
17 december 2025
Sluta med bensin