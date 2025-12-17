Inget stopp för bilar med bensin

Bilar som använder

bensin och diesel

gör klimatet på jorden varmare.

Det beror på deras utsläpp.

EU ville därför förbjuda

nya bilar som använder bensin

från att säljas efter år 2035.

Det bestämde EU för två år sedan.

Sverige och alla andra länder

utom Polen röstade ja till det.

Men nu har EU ändrat sig.

EU vill inte längre förbjuda

alla nya bensinbilar.

En del ska få fortsätta säljas.

Företag som gör bensinbilar

i Tyskland och Italien

har varit kritiska mot förbudet.

Medan företag i Sverige

som gör bilar på el gillade förbudet.

EUs nya förslag får nu kritik.

Att fortsätta göra motorer

för bensin och diesel kommer

inte göra Europas fabriker

för bilar mäktiga igen.

Det säger William Todts

som jobbar för en organisation

för klimatet.

Det är ett stort misstag för Europa.

Bilar på el är framtiden,

säger andra experter på miljö.

EUs riksdag och ministrar

ska nu undersöka

det nya förslaget

innan EU röstar om det.

