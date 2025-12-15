Världen
Maria Malmer Stenergard är minister i Sveriges regering. Foto: Wiktor Nummelin/TT
EU bråkar om Ukraina
Rysslands krig mot Ukraina
har snart hållit på i fyra år.
Kriget kostar mycket
pengar för Ukraina.
Landet behöver hjälp
för att klara sig.
Och det är bråttom.
Länderna i Europeiska
unionen, EU, försöker
ordna pengar.
Men de är inte överens.
Ett förslag är att
använda ryska pengar
som stoppats i Europa.
Det handlar om
väldigt mycket pengar,
över 2 000 miljarder kronor.
Med hjälp av de pengarna
kan EU låna ut pengar
till Ukraina.
Men flera länder
i EU säger nej.
De är rädda att Ryssland
ska kräva att få
tillbaka sina pengar.
– Jag är irriterad
över att så många länder
fortsätter att säga nej.
Det är dags för Europa
att visa styrka.
Det säger Maria Malmer
Stenergard som är minister
i Sveriges regering.
På torsdag den 18 december
ska ledare från EUs länder
ha ett möte om stödet till Ukraina.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson kommer
att vara med.
– Det här är en mycket
viktig vecka för Europa.
Det säger Maria Malmer
Stenergaard.
15 december 2025
Maria Malmer Stenergard är en klippa till skillnad från övriga EUs ledare som är bara pro-ryska feggis!
Jag önskade att de kunde sluta kriga.