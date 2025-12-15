EU bråkar om Ukraina

Rysslands krig mot Ukraina

har snart hållit på i fyra år.

Kriget kostar mycket

pengar för Ukraina.

Landet behöver hjälp

för att klara sig.

Och det är bråttom.

Länderna i Europeiska

unionen, EU, försöker

ordna pengar.

Men de är inte överens.

Ett förslag är att

använda ryska pengar

som stoppats i Europa.

Det handlar om

väldigt mycket pengar,

över 2 000 miljarder kronor.

Med hjälp av de pengarna

kan EU låna ut pengar

till Ukraina.

Men flera länder

i EU säger nej.

De är rädda att Ryssland

ska kräva att få

tillbaka sina pengar.

– Jag är irriterad

över att så många länder

fortsätter att säga nej.

Det är dags för Europa

att visa styrka.

Det säger Maria Malmer

Stenergard som är minister

i Sveriges regering.

På torsdag den 18 december

ska ledare från EUs länder

ha ett möte om stödet till Ukraina.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson kommer

att vara med.

– Det här är en mycket

viktig vecka för Europa.

Det säger Maria Malmer

Stenergaard.

