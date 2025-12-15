Världen

Hon pratar i en mikrofon. Bakom syns flaggor från EUs länder.

Maria Malmer Stenergard är minister i Sveriges regering. Foto: Wiktor Nummelin/TT

EU bråkar om Ukraina

Rysslands krig mot Ukraina
har snart hållit på i fyra år.
Kriget kostar mycket
pengar för Ukraina.

Landet behöver hjälp
för att klara sig.
Och det är bråttom.

Länderna i Europeiska
unionen, EU, försöker
ordna pengar.
Men de är inte överens.

Ett förslag är att
använda ryska pengar
som stoppats i Europa.

Det handlar om
väldigt mycket pengar,
över 2 000 miljarder kronor.
Med hjälp av de pengarna
kan EU låna ut pengar
till Ukraina.

Men flera länder
i EU säger nej.
De är rädda att Ryssland
ska kräva att få
tillbaka sina pengar.

– Jag är irriterad
över att så många länder
fortsätter att säga nej.
Det är dags för Europa
att visa styrka.

Det säger Maria Malmer
Stenergard som är minister
i Sveriges regering.

På torsdag den 18 december
ska ledare från EUs länder
ha ett möte om stödet till Ukraina.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson kommer
att vara med.

– Det här är en mycket
viktig vecka för Europa.

Det säger Maria Malmer
Stenergaard.

8 SIDOR/TT

15 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Katrin skriver:
    15 december, 2025 kl. 15:16

    Maria Malmer Stenergard är en klippa till skillnad från övriga EUs ledare som är bara pro-ryska feggis!

    Svara
  2. Anonym skriver:
    15 december, 2025 kl. 15:50

    Jag önskade att de kunde sluta kriga.

    Svara
