Världen
Andy Burnham. Foto: Alastair Grant/AP/TT
Ny ledare för partiet
Andy Burnham blir
ny ledare för partiet Labour.
Det betyder att han också
blir ny ledare i Storbritannien.
Andy Burnham är 56 år.
De senaste åren
har han varit ledare
för staden Manchester,
borgmästare.
Han är mycket populär där.
Innan Burnham blev ledare
var Keir Starmer ledare.
Han ska sluta eftersom
det gick dåligt för honom.
Han var inte populär.
På måndag kommer
Keir Starmer säga till
kungen att han slutar
som ledare för regeringen.
Då blir Andy Burnham ny ledare.
De senaste åren
har det varit mycket
bråk i Storbritannien.
Landet har bytt ledare
väldigt ofta.
8 SIDOR/TT
17 juli 2026