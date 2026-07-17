Andy Burnham blir

ny ledare för partiet Labour.

Det betyder att han också

blir ny ledare i Storbritannien.

Andy Burnham är 56 år.

De senaste åren

har han varit ledare

för staden Manchester,

borgmästare.

Han är mycket populär där.

Innan Burnham blev ledare

var Keir Starmer ledare.

Han ska sluta eftersom

det gick dåligt för honom.

Han var inte populär.

På måndag kommer

Keir Starmer säga till

kungen att han slutar

som ledare för regeringen.

Då blir Andy Burnham ny ledare.

De senaste åren

har det varit mycket

bråk i Storbritannien.

Landet har bytt ledare

väldigt ofta.

8 SIDOR/TT