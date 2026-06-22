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    Storbritanniens ledare Keir Starmer berättar att han slutar. Foto: Thomas Krych/AP/TT

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    Andy Burnham kan bli partiets nya ledare. Foto: Jon Super/AP/TT

Starmer slutar

Storbritanniens ledare
Keir Starmer slutar.

– Jag har lyssnat på mitt parti,
säger Keir Starmer.

Han har styrt landet
sedan år 2024.
Men han har blivit
allt mindre populär.

Nu ska Starmers parti Labour
ordna en ny ledare.
Troligen blir det
politikern Andy Burnham.

Starmer ska leda landet
och sitt parti tills det är klart
med en ny ledare i höst.

Storbritanniens riksdag
öppnar igen i september.

8 SIDOR/TT

Därför slutar Starmer

Keir Starmer slutar
som ledare för Storbritannien
och sitt parti Labour.
Det beror på flera saker.

  • Folk är missnöjda
    med att maten är dyr och
    att landet har dålig ekonomi.
  • Många är också kritiska
    mot landets politik
    för invandrare.
  • Starmer har också fått kritik
    för att han gett ett fint jobb
    till en politiker.
    Mannen var nära vän
    med sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
  • Det gick dåligt för Starmers
    parti Labour i det senaste valet
    till kommuner och regioner.
    Partiet är socialdemokratiskt.
  • Partiet Reform UK och
    deras ledare Nigel Farage
    har blivit mer populärt.
Han står bland massa andra människor. Nigel Farage är ledare för partiet Reform UK. Foto: Toby Melville/AP/TT

22 juni 2026

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1 kommentar
  1. V skriver:
    22 juni, 2026 kl. 12:43

    Bra beslut

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