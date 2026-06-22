Storbritanniens ledare

Keir Starmer slutar.

– Jag har lyssnat på mitt parti,

säger Keir Starmer.

Han har styrt landet

sedan år 2024.

Men han har blivit

allt mindre populär.

Nu ska Starmers parti Labour

ordna en ny ledare.

Troligen blir det

politikern Andy Burnham.

Starmer ska leda landet

och sitt parti tills det är klart

med en ny ledare i höst.

Storbritanniens riksdag

öppnar igen i september.

8 SIDOR/TT