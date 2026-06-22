Världen
Storbritanniens ledare Keir Starmer berättar att han slutar. Foto: Thomas Krych/AP/TT
Andy Burnham kan bli partiets nya ledare. Foto: Jon Super/AP/TT
Starmer slutar
Storbritanniens ledare
Keir Starmer slutar.
– Jag har lyssnat på mitt parti,
säger Keir Starmer.
Han har styrt landet
sedan år 2024.
Men han har blivit
allt mindre populär.
Nu ska Starmers parti Labour
ordna en ny ledare.
Troligen blir det
politikern Andy Burnham.
Starmer ska leda landet
och sitt parti tills det är klart
med en ny ledare i höst.
Storbritanniens riksdag
öppnar igen i september.
8 SIDOR/TT
Därför slutar Starmer
Keir Starmer slutar
som ledare för Storbritannien
och sitt parti Labour.
Det beror på flera saker.
- Folk är missnöjda
med att maten är dyr och
att landet har dålig ekonomi.
- Många är också kritiska
mot landets politik
för invandrare.
- Starmer har också fått kritik
för att han gett ett fint jobb
till en politiker.
Mannen var nära vän
med sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
- Det gick dåligt för Starmers
parti Labour i det senaste valet
till kommuner och regioner.
Partiet är socialdemokratiskt.
- Partiet Reform UK och
deras ledare Nigel Farage
har blivit mer populärt.
22 juni 2026
Bra beslut