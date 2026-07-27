Han vill rädda pubarna

Många pubar stänger

i Storbritannien.

Nya statsministern Andy Burnham

vill rädda dem.

Pubar är små restauranger

som serverar öl och enklare mat.

Ungefär en pub om dagen

stänger i landet.

Det har pubarnas organisation

räknat ut.

Ofta beror det på

att det kostar mer och mer

att ha puben.

Energin är dyrare

än tidigare.

Andy Burnham lovar

att sänka skatten för pubar.

Det kan rädda pubar

från att behöva stänga

tror han.

Puben är en viktig plats

där människor träffas.

Därför vill han

att de ska finnas kvar.

Andy Burnham är ny statsminister

i Storbritannien.

Han började bara

för en vecka sedan.

Han har lovat att göra

livet bättre för folk.

Han lovar bland annat

att försöka sänka priserna

på mat och bensin.

Han vill också ordna

fler billiga hem.

8 SIDOR/TT