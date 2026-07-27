Världen

Andy Burnham pratar med folk på en pub. Han sitter I mitten. Foto: Richard Pohle/AP/TT

Han vill rädda pubarna

Många pubar stänger
i Storbritannien.
Nya statsministern Andy Burnham
vill rädda dem.

Pubar är små restauranger
som serverar öl och enklare mat.

Ungefär en pub om dagen
stänger i landet.
Det har pubarnas organisation
räknat ut.

Ofta beror det på
att det kostar mer och mer
att ha puben.
Energin är dyrare
än tidigare.

Andy Burnham lovar
att sänka skatten för pubar.
Det kan rädda pubar
från att behöva stänga
tror han.

Puben är en viktig plats
där människor träffas.
Därför vill han
att de ska finnas kvar.

Andy Burnham är ny statsminister
i Storbritannien.
Han började bara
för en vecka sedan.

Han har lovat att göra
livet bättre för folk.

Han lovar bland annat
att försöka sänka priserna
på mat och bensin.

Han vill också ordna
fler billiga hem.

8 SIDOR/TT

27 juli 2026

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