Stor rysk attack mot Ukraina

Rysslands krig mot

Ukraina fortsätter.

Natten före torsdag

attackerade Ryssland

flera städer i Ukraina.

De attackerade från

luften med robotar

och drönare.

Det var explosioner

i bland annat städerna

Kiev, Lviv och Poltava.

Minst åtta personer

har dött i attackerna.

Många fler har blivit skadade.

Nära staden Kryvyj Rih

träffade en rysk robot

ett hus med människor.

Sex personer dog

och åtta blev skadade.

Ryssland startade

kriget mot Ukraina

i februari år 2022.

8 SIDOR/TT