Världen
En man i staden Lviv tittar på ett hus som blivit förstört i nattens attack. Foto: Mykola Tys/AP/TT
Stor rysk attack mot Ukraina
Rysslands krig mot
Ukraina fortsätter.
Natten före torsdag
attackerade Ryssland
flera städer i Ukraina.
De attackerade från
luften med robotar
och drönare.
Det var explosioner
i bland annat städerna
Kiev, Lviv och Poltava.
Minst åtta personer
har dött i attackerna.
Många fler har blivit skadade.
Nära staden Kryvyj Rih
träffade en rysk robot
ett hus med människor.
Sex personer dog
och åtta blev skadade.
Ryssland startade
kriget mot Ukraina
i februari år 2022.
8 SIDOR/TT
30 juli 2026