Världen

Han tittar ut från en fönster. Räddningsarbetare jobbar vid det förstörda huset.

En man i staden Lviv tittar på ett hus som blivit förstört i nattens attack. Foto: Mykola Tys/AP/TT

Stor rysk attack mot Ukraina

Rysslands krig mot
Ukraina fortsätter.
Natten före torsdag
attackerade Ryssland
flera städer i Ukraina.

De attackerade från
luften med robotar
och drönare.

Det var explosioner
i bland annat städerna
Kiev, Lviv och Poltava.

Minst åtta personer
har dött i attackerna.
Många fler har blivit skadade.

Nära staden Kryvyj Rih
träffade en rysk robot
ett hus med människor.
Sex personer dog
och åtta blev skadade.

Ryssland startade
kriget mot Ukraina
i februari år 2022.

8 SIDOR/TT

30 juli 2026

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