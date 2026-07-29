Världen

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    Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj och USAs ledare Donald Trump. Foto: Ukrainas presidentkansli/AFP/TT

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    Israels ledare Benjamin Netanyahu och USAs ledare Donald Trump. Foto: Handout/AFP/TT

Viktiga möten om krigen

På tisdagen var det
två viktiga möten
i USAs huvudstad Washington DC.

Israels ledare Netanyahu
och Ukrainas ledare Zelenskyj
träffade USAs ledare Trump.
De pratade om krigen.

Det var första gången
som Netanyahu och Trump träffades
sedan kriget mot Iran startade.

Israel och USA började
med attacker mot Iran
i februari i år.
Det är ännu inte fred.

Ukrainas ledare Zelenskyj
och Trump har träffats
flera gånger tidigare.
På det här mötet
ska de ha pratat om
att Ukraina kan få
börja göra de amerikanska
robotarna Patriot.

Ukraina vill använda robotarna
i kriget mot Ryssland.

Det stora kriget i Ukraina
startade i februari år 2022.
Då attackerade Ryssland Ukraina.
Kriget fortsätter.

8 SIDOR/TT

29 juli 2026

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1 kommentar
  1. Maja skriver:
    29 juli, 2026 kl. 17:13

    Detta är mycket fel.
    Kriget kommer aldrig sluta.

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