Viktiga möten om krigen

På tisdagen var det

två viktiga möten

i USAs huvudstad Washington DC.

Israels ledare Netanyahu

och Ukrainas ledare Zelenskyj

träffade USAs ledare Trump.

De pratade om krigen.

Det var första gången

som Netanyahu och Trump träffades

sedan kriget mot Iran startade.

Israel och USA började

med attacker mot Iran

i februari i år.

Det är ännu inte fred.

Ukrainas ledare Zelenskyj

och Trump har träffats

flera gånger tidigare.

På det här mötet

ska de ha pratat om

att Ukraina kan få

börja göra de amerikanska

robotarna Patriot.

Ukraina vill använda robotarna

i kriget mot Ryssland.

Det stora kriget i Ukraina

startade i februari år 2022.

Då attackerade Ryssland Ukraina.

Kriget fortsätter.

8 SIDOR/TT