Världen
En pojke i Nepal tittar på allt som blivit förstört av jord och vatten. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT
Flera hundra döda i Himalaya
I onsdags hände
en stor katastrof
i bergen Himalaya i Asien.
Det blev ett stort jordskred
med vatten och jord
som forsade ner från bergen.
Många hus och vägar
blev förstörda i landet Nepal
och området Tibet i Kina.
Minst fyra hundra
människor dödades.
Över tusen människor saknas.
Arbetare är ute och letar efter dem.
Flera som saknas är turister.
Två av dem bor i Sverige.
Samtidigt finns det risk för
att det ska bli fler
jordskred i området.
Katastrofen verkar ha börjat med
att det lossnade massor av is
från en glaciär som smälter.
Det gjorde att det blev
en stor flod av vatten och jord
som snabbt åkte ner från bergen.
Många människor
hann inte komma undan.
Klimatet på jorden blir varmare.
Därför kommer det bli vanligare
med glaciärer som smälter.
Det säger experter.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026