Flera hundra döda i Himalaya

I onsdags hände

en stor katastrof

i bergen Himalaya i Asien.

Det blev ett stort jordskred

med vatten och jord

som forsade ner från bergen.

Många hus och vägar

blev förstörda i landet Nepal

och området Tibet i Kina.

Minst fyra hundra

människor dödades.

Över tusen människor saknas.

Arbetare är ute och letar efter dem.

Flera som saknas är turister.

Två av dem bor i Sverige.

Samtidigt finns det risk för

att det ska bli fler

jordskred i området.

Katastrofen verkar ha börjat med

att det lossnade massor av is

från en glaciär som smälter.

Det gjorde att det blev

en stor flod av vatten och jord

som snabbt åkte ner från bergen.

Många människor

hann inte komma undan.

Klimatet på jorden blir varmare.

Därför kommer det bli vanligare

med glaciärer som smälter.

Det säger experter.

8 SIDOR/TT