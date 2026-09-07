Nepal tänker på de döda

Måndagen är en särskild dag

i landet Nepal.

Folk ska tänka på

dem som dött i översvämningarna

som hände för 13 dagar sedan.

Flaggor är hissade

på halv stång.

Människor har samlats

för att be och tända ljus.

De tänker både på

dem som dött

och de ber för folk

som fortfarande kan vara

instängda efter översvämningarna.

Det var den 26 augusti

som olyckan hände.

Det startade i bergen Himalaya

mellan Nepal

och området Tibet i Kina.

En stor bit berg med is

rasade och drog med sig

en stor våg av vatten,

sten och jord.

Översvämningarna förstörde

vägar, hus och broar

många mil från platsen där

raset startade.

Minst 1 350 människor dog.

Ungefär fem tusen människor

saknas fortfarande.

Flera hundra av dem

är människor som jobbade

på kraftverk för vatten.

De senaste dagarna

har räddningsarbetare

hittat tre levande personer

som suttit fast under

jord och lera.

De tror att många fler

av dem som arbetade

på kraftverken

kan sitta fast i tunnlar.

Men chanserna att hitta någon

som fortfarande lever

blir allt mindre.

8 SIDOR/TT