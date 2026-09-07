Världen
Människor i Nepal ber för dem som dött i översvämningarna. Foto: Dar Yasin/AP/TT
En ensam hund i Nepal. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT
Många hus blev förstörda i översvämningarna. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT
Räddningsarbetare söker efter människor som försvunnit. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT
För några dagar sedan hittades tre personer som överlevt översvämningarna. Foto: Nepal Army/AP/TT
Nepal tänker på de döda
Måndagen är en särskild dag
i landet Nepal.
Folk ska tänka på
dem som dött i översvämningarna
som hände för 13 dagar sedan.
Flaggor är hissade
på halv stång.
Människor har samlats
för att be och tända ljus.
De tänker både på
dem som dött
och de ber för folk
som fortfarande kan vara
instängda efter översvämningarna.
Det var den 26 augusti
som olyckan hände.
Det startade i bergen Himalaya
mellan Nepal
och området Tibet i Kina.
En stor bit berg med is
rasade och drog med sig
en stor våg av vatten,
sten och jord.
Översvämningarna förstörde
vägar, hus och broar
många mil från platsen där
raset startade.
Minst 1 350 människor dog.
Ungefär fem tusen människor
saknas fortfarande.
Flera hundra av dem
är människor som jobbade
på kraftverk för vatten.
De senaste dagarna
har räddningsarbetare
hittat tre levande personer
som suttit fast under
jord och lera.
De tror att många fler
av dem som arbetade
på kraftverken
kan sitta fast i tunnlar.
Men chanserna att hitta någon
som fortfarande lever
blir allt mindre.
8 SIDOR/TT
7 september 2026
💞😭
VOFF
inget mer HI HI på er
de var inte bra we must pray for those who died in the flood 😭😭😮