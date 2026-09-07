Världen

  • Nepal Floods

    Människor i Nepal ber för dem som dött i översvämningarna. Foto: Dar Yasin/AP/TT

  • Nepal Flood

    En ensam hund i Nepal. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT

  • Nepal Floods

    Många hus blev förstörda i översvämningarna. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT

  • Nepal Flood

    Räddningsarbetare söker efter människor som försvunnit. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT

  • Nepal Flash Floods

    För några dagar sedan hittades tre personer som överlevt översvämningarna. Foto: Nepal Army/AP/TT

Nepal tänker på de döda

Måndagen är en särskild dag
i landet Nepal.
Folk ska tänka på
dem som dött i översvämningarna
som hände för 13 dagar sedan.

Flaggor är hissade
på halv stång.
Människor har samlats
för att be och tända ljus.
De tänker både på
dem som dött
och de ber för folk
som fortfarande kan vara
instängda efter översvämningarna.

Det var den 26 augusti
som olyckan hände.
Det startade i bergen Himalaya
mellan Nepal
och området Tibet i Kina.

En stor bit berg med is
rasade och drog med sig
en stor våg av vatten,
sten och jord.

Översvämningarna förstörde
vägar, hus och broar
många mil från platsen där
raset startade.

Minst 1 350 människor dog.
Ungefär fem tusen människor
saknas fortfarande.
Flera hundra av dem
är människor som jobbade
på kraftverk för vatten.

De senaste dagarna
har räddningsarbetare
hittat tre levande personer
som suttit fast under
jord och lera.

De tror att många fler
av dem som arbetade
på kraftverken
kan sitta fast i tunnlar.
Men chanserna att hitta någon
som fortfarande lever
blir allt mindre.

8 SIDOR/TT

7 september 2026

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3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    7 september, 2026 kl. 15:32

    💞😭

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  2. En liten som ÄLSKAR salt !!!!!!! & $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!! skriver:
    7 september, 2026 kl. 17:33

    VOFF
    inget mer HI HI på er

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  3. Muhammad skriver:
    7 september, 2026 kl. 21:41

    de var inte bra we must pray for those who died in the flood 😭😭😮

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