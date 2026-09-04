Två räddade i Nepal

Två män har blivit räddade

nio dagar efter

de stora översvämningarna

i landet Nepal.

Männen heter

Sanjay Shah och Kabir Maharjan.

De jobbade på

ett kraftverk för vatten

som blev översvämmat

den 26 augusti.

Då var det

ett stort jordskred

med stora översvämningar

i bergen i Himalaya.

En stor bit berg och is

rasade och drog med sig

en stor våg av vatten, sten och jord.

Översvämningarna drog in

i både landet Nepal och Kina.

De två männen blev hittade

långt inne i en tunnel nära

det översvämmade kraftverket.

De ska ha suttit fast

170 meter in i tunneln.

Flera hundra andra

som jobbade på kraftverket

saknas fortfarande.

Nu kämpar räddningsarbetare

för att hitta fler människor

som lever.

Jordskredet och översvämningarna

har förstört massor av byar,

hus, vägar och broar.

Minst 1 200 människor

har dött och

över fem tusen människor

saknas fortfarande.

Bland de som saknas

finns fler än 500 människor

från andra länder.

8 SIDOR/TT