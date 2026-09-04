Världen
Räddningsarbetare har hittat en man som överlevt i Nepal. Foto: Nepal Army/AP/TT
Räddningsarbetare bär en man de hittat nära ett vattenkraftverk i Nepal. Foto: Nepal Army/AP/TT
Två räddade i Nepal
Två män har blivit räddade
nio dagar efter
de stora översvämningarna
i landet Nepal.
Männen heter
Sanjay Shah och Kabir Maharjan.
De jobbade på
ett kraftverk för vatten
som blev översvämmat
den 26 augusti.
Då var det
ett stort jordskred
med stora översvämningar
i bergen i Himalaya.
En stor bit berg och is
rasade och drog med sig
en stor våg av vatten, sten och jord.
Översvämningarna drog in
i både landet Nepal och Kina.
De två männen blev hittade
långt inne i en tunnel nära
det översvämmade kraftverket.
De ska ha suttit fast
170 meter in i tunneln.
Flera hundra andra
som jobbade på kraftverket
saknas fortfarande.
Nu kämpar räddningsarbetare
för att hitta fler människor
som lever.
Jordskredet och översvämningarna
har förstört massor av byar,
hus, vägar och broar.
Minst 1 200 människor
har dött och
över fem tusen människor
saknas fortfarande.
Bland de som saknas
finns fler än 500 människor
från andra länder.
8 SIDOR/TT
4 september 2026
BRA!!!🥳😊🥰🧡💞
💕💕💕💕❤❤❤
dom måste ha varit mycket utmatade utan vatten och mat.starckars.😪😪
Karma kommer och biter dig i baken när du minst anar det.
Gudomlig rättvisa.
Gud vad bra det är att dem hittat två personer men dåligt att så många är försvunna😔😔😔😔😔