Flera hundra saknas i Nepal

Det har blivit

stora översvämningar

i bergen Himalaya i Asien.

Jord har rasat.

Vatten och jord

har forsat fram.

Många människor

hann inte komma undan.

De försvann.

Minst åtta människor

har dödats i landet Nepal.

Flera hundra turister saknas.

De kan vara skadade eller döda.

Många av dem är från Indien.

Det är inte klart

om några svenskar är saknade.

Helikoptrar och arbetare

försöker hitta de saknade.

Även i området Tibet

i Kina är det problem.

Det är inte känt

hur många människor

som saknas där.

Översvämningarna

kan bero på flera saker,

till exempel mycket regn.

8 SIDOR/TT