Världen
Ett hus i Nepal som blivit förstört av vatten och jord. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT
Flera hundra saknas i Nepal
Det har blivit
stora översvämningar
i bergen Himalaya i Asien.
Jord har rasat.
Vatten och jord
har forsat fram.
Många människor
hann inte komma undan.
De försvann.
Minst åtta människor
har dödats i landet Nepal.
Flera hundra turister saknas.
De kan vara skadade eller döda.
Många av dem är från Indien.
Det är inte klart
om några svenskar är saknade.
Helikoptrar och arbetare
försöker hitta de saknade.
Även i området Tibet
i Kina är det problem.
Det är inte känt
hur många människor
som saknas där.
Översvämningarna
kan bero på flera saker,
till exempel mycket regn.
8 SIDOR/TT
26 augusti 2026
Harre God! vad som hänt i mitt förehemland. Krya på alla folk. Hoppas! försvunnit folk kommer att hitta snart!