Företaget Meta ska betala

Det har varit en rättegång

i USA mot företaget Meta.

Flera åklagare har sagt

att Meta har appar

som gör att unga människor

blir beroende av dem.

Meta äger apparna

Facebook, Instagram

och Whatsapp.

Nu har Meta

och domstolen

blivit överens.

Meta måste betala

160 miljarder kronor i böter.

Det är ungefär

lika mycket pengar

som Sveriges militärer

kostar på ett år.

Meta har lovat

att de ska ordna en gräns för

hur länge en person

kan använda apparna

varje dag.

De ska också göra det

svårare för personer

som är yngre än 13 år

att använda apparna.

8 SIDOR/TT