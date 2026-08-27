Världen
Företaget Meta äger apparna Facebook, Instagram och Whatsapp. Foto: Richard Drew/AP/TT
Företaget Meta ska betala
Det har varit en rättegång
i USA mot företaget Meta.
Flera åklagare har sagt
att Meta har appar
som gör att unga människor
blir beroende av dem.
Meta äger apparna
Facebook, Instagram
och Whatsapp.
Nu har Meta
och domstolen
blivit överens.
Meta måste betala
160 miljarder kronor i böter.
Det är ungefär
lika mycket pengar
som Sveriges militärer
kostar på ett år.
Meta har lovat
att de ska ordna en gräns för
hur länge en person
kan använda apparna
varje dag.
De ska också göra det
svårare för personer
som är yngre än 13 år
att använda apparna.
8 SIDOR/TT
27 augusti 2026