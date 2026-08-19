Stor rättegång mot Meta

Företaget Meta äger appar

som Facebook och Instagram.

Nu är det en stor rättegång

mot företaget i USA.

Flera områden i USA

har anmält Meta.

De säger att Metas appar

skadar barn och unga.

Apparna är gjorda så

att det är svårt

att sluta använda dem.

Många unga blir

beroende av apparna,

säger kritikerna.

– Meta tjänar pengar

på att hålla kvar folk

så länge som möjligt.

Apparna tar också

mycket information

från de som använder dem.

Det säger åklagaren

Megan O’Neill.

Områdena som anmält Meta

är Kalifornien, Colorado,

Kentucky och New Jersey.

Meta säger att kritiken

mot apparna är fel.

De säger att de skyddar

barn och unga som

använder apparna.

Det har varit flera

rättegångar mot appar

tidigare.

I mars i år blev Meta dömt

till flera miljarder i böter

av en domstol

i området New Mexico.

Samma månad blev företagen

Google och Meta dömda

i en annan domstol i USA.

Företagen ska betala

28 miljoner kronor

till en ung kvinna.

Hon ska ha blivit

beroende av företagens appar.

Meta har klagat

på den domen.

8 SIDOR/TT