Världen

De håller upp en stor skylt med namn på personer.

Unga människor protesterar utanför domstolen i USA. De visar namn på personer som ska ha blivit skadade av att använda apparna. Foto: Noah Berger/AP/TT

Stor rättegång mot Meta

Företaget Meta äger appar
som Facebook och Instagram.
Nu är det en stor rättegång
mot företaget i USA.

Flera områden i USA
har anmält Meta.
De säger att Metas appar
skadar barn och unga.

Apparna är gjorda så
att det är svårt
att sluta använda dem.
Många unga blir
beroende av apparna,
säger kritikerna.

– Meta tjänar pengar
på att hålla kvar folk
så länge som möjligt.
Apparna tar också
mycket information
från de som använder dem.

Det säger åklagaren
Megan O’Neill.

Områdena som anmält Meta
är Kalifornien, Colorado,
Kentucky och New Jersey.

Meta säger att kritiken
mot apparna är fel.
De säger att de skyddar
barn och unga som
använder apparna.

Det har varit flera
rättegångar mot appar
tidigare.

I mars i år blev Meta dömt
till flera miljarder i böter
av en domstol
i området New Mexico.

Samma månad blev företagen
Google och Meta dömda
i en annan domstol i USA.

Företagen ska betala
28 miljoner kronor
till en ung kvinna.
Hon ska ha blivit
beroende av företagens appar.

Meta har klagat
på den domen.

8 SIDOR/TT

19 augusti 2026

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6 kommentarer
  1. bruh skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 11:28

    bruh använd de bara inte

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  2. svinet2015 skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 11:40

    men insta e ju helt perfekt som den är eller???????💔😭😢😭

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  3. Jossan skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 13:28

    Det är hemskt att se unga gå omkring med ansiktet begravt i telefonen.
    De är fastkedjade, som om deras vilja är borttagen.
    T o m föräldrar med barnvagn går och stirrar i mobilen istället för att fokusera på barnet.

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  4. Siw skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 13:45

    Det jättebra att de ställs inför domstol.
    Hemskt att de tjänar pengar på ungdomars beroende. Apparna är ju utformade så de skapar beroende.
    Det borde vara olagligt.

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  5. Arge Bocken 🐏 skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 16:24

    F*ck Meta. Hoppas Mark Zuckerberg går under. Han ska få lida. Det är mycket skit han har gjort.

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  6. arga barnet till den metaberonde morsa skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 16:29

    min mamma har insta och hon kollar på insta typ 6 timmar om dagen så nu har meta tagiyt över min mamma och tänk allt skit meta har gjort!!!!
    BORT MED META OCH stackars de som har blIvit skadade och dött😭😭😭😭
    me n iaf BORTTTT MED META!!!!!!!!!!!

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