Världen
En person som blir räddad i landet Nepal. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT
Bilden visar hur jord och vatten har forsat fram i Nepal. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT
Katastrof i Himalaya
Det har varit en katastrof
i bergen Himalaya i Asien.
Massor av jord
och vatten forsade fram.
Många människor
hann inte komma undan.
Minst 160 människor
har dött i Nepal och Kina.
Över tusen människor saknas.
Folk jobbar med att leta efter dem.
Flera av dem som saknas
är turister från andra länder,
mest från Indien.
De var i bergen för att vandra.
Ingen svensk är saknad
vad vi vet än så länge.
Katastrofen verkar ha börjat med
att det rasade massor av is
från en glaciär som smälter.
Det gjorde att det blev
en stor flod av vatten och jord
som snabbt åkte ner från bergen.
8 SIDOR/TT
27 augusti 2026
Såg det nu på nyheterna mycket obehagligt starsckars människor.