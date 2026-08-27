Världen

  • APTOPIXNepal Flash Floods

    En person som blir räddad i landet Nepal. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT

  • Nepal Flash floods

    Bilden visar hur jord och vatten har forsat fram i Nepal. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT

Katastrof i Himalaya

Det har varit en katastrof
i bergen Himalaya i Asien.

Massor av jord
och vatten forsade fram.
Många människor
hann inte komma undan.

Minst 160 människor
har dött i Nepal och Kina.
Över tusen människor saknas.
Folk jobbar med att leta efter dem.

Flera av dem som saknas
är turister från andra länder,
mest från Indien.
De var i bergen för att vandra.
Ingen svensk är saknad
vad vi vet än så länge.

Katastrofen verkar ha börjat med
att det rasade massor av is
från en glaciär som smälter.
Det gjorde att det blev
en stor flod av vatten och jord
som snabbt åkte ner från bergen.

8 SIDOR/TT

27 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. ... skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 09:07

    Såg det nu på nyheterna mycket obehagligt starsckars människor.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar