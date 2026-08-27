Katastrof i Himalaya

Det har varit en katastrof

i bergen Himalaya i Asien.

Massor av jord

och vatten forsade fram.

Många människor

hann inte komma undan.

Minst 160 människor

har dött i Nepal och Kina.

Över tusen människor saknas.

Folk jobbar med att leta efter dem.

Flera av dem som saknas

är turister från andra länder,

mest från Indien.

De var i bergen för att vandra.

Ingen svensk är saknad

vad vi vet än så länge.

Katastrofen verkar ha börjat med

att det rasade massor av is

från en glaciär som smälter.

Det gjorde att det blev

en stor flod av vatten och jord

som snabbt åkte ner från bergen.

8 SIDOR/TT