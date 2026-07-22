Statsministern får fortsätta

Finlands statsminister

Petteri Orpo

anklagades för fusk

av sina motståndare.

Det handlade om bygget

av ny arena

i huvudstaden Helsingfors.

Regeringen sa ja

till att hjälpa till

med pengar till arenan.

De lovade att ge

många hundra miljoner

från statens pengar.

Statsministern sa redan förra veckan

att regeringen följt alla regler

och inte fuskat.

Men på måndagen sa han ändå

att regeringen stoppar

hjälpen till arenan.

Motståndarna krävde

att statsminister skulle sluta.

Just nu är alla politiker

lediga från Finlands riksdag.

Men på tisdagen fick de

komma in och jobba.

Det är ovanligt.

Riksdagen röstade

om statsministern och regeringen

skulle få fortsatt att leda landet.

Politikerna debatterade i nio timmar.

Sedan röstade de.

Det blev ja

både för statsministern

och regeringen.

Petteri Orpo får

fortsätta som statsminister.

Regeringen får fortsätta.

Riksdagen tar ledigt igen.

8 SIDOR/TT