Världen

Ett porträtt med Finlands flagga i bakgrunden.

Finlands statsminister Petteri Orpo. Foto: Terje Bendiksby/NTB/TT

Statsministern får fortsätta

Finlands statsminister
Petteri Orpo
anklagades för fusk
av sina motståndare.

Det handlade om bygget
av ny arena
i huvudstaden Helsingfors.

Regeringen sa ja
till att hjälpa till
med pengar till arenan.
De lovade att ge
många hundra miljoner
från statens pengar.

Statsministern sa redan förra veckan
att regeringen följt alla regler
och inte fuskat.

Men på måndagen sa han ändå
att regeringen stoppar
hjälpen till arenan.

Motståndarna krävde
att statsminister skulle sluta.

Just nu är alla politiker
lediga från Finlands riksdag.
Men på tisdagen fick de
komma in och jobba.
Det är ovanligt.

Riksdagen röstade
om statsministern och regeringen
skulle få fortsatt att leda landet.

Politikerna debatterade i nio timmar.
Sedan röstade de.
Det blev ja
både för statsministern
och regeringen.

Petteri Orpo får
fortsätta som statsminister.
Regeringen får fortsätta.

Riksdagen tar ledigt igen.

8 SIDOR/TT

22 juli 2026

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3 kommentarer
  1. Maja skriver:
    22 juli, 2026 kl. 13:19

    Jag förstår inte vad han har gjort fel.

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  2. MILENA LUISA skriver:
    22 juli, 2026 kl. 13:22

    Jag fattar inte mycket också!😔

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  3. Pirjo skriver:
    22 juli, 2026 kl. 13:23

    jättebra stadsminister.😘😍

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