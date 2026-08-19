Pausen i kriget är slut

Den 17 juni bestämde

USA och Iran om

en paus i kriget.

Pausen skulle vara i 60 dagar.

Under tiden skulle

de prata om hur

det kan bli fred.

Nu är de 60 dagarna slut.

Men länderna är

inte överens

om någonting.

De bråkar

om flera saker.

• Irans uran

USA vill stoppa Iran

från att skaffa kärnvapen.

Men Iran har redan

ämnet uran som kan användas

till kärnvapen.

Det måste kontrolleras

på något sätt

vad Iran gör med uranet.

Länderna är inte överens

om hur det ska gå till.

• Sundet Hormuz

I sundet Hormuz kör

många båtar med olja.

Iran stoppar många av båtarna.

Det betyder att oljan

i världen har blivit dyr.

USA vill öppna Hormuz.

• Slut på kriget

Under de 60 dagarna

skulle det vara paus i kriget.

Men USA och Iran har

fortsatt att bomba varandra.

De skulle också prata

med varandra under pausen.

Men det är oklart

om de har gjort det.

– Inga samtal

pågår med Iran.

Det skriver USAs ledare

Donald Trump på sin

sida på internet.

Kriget mellan USA

och Iran startade

i februari i år.

8 SIDOR/TT