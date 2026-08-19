Världen
Båtar som väntar i sundet Hormuz. Foto: Amirhosein Khorgooi/AP/TT
Pausen i kriget är slut
Den 17 juni bestämde
USA och Iran om
en paus i kriget.
Pausen skulle vara i 60 dagar.
Under tiden skulle
de prata om hur
det kan bli fred.
Nu är de 60 dagarna slut.
Men länderna är
inte överens
om någonting.
De bråkar
om flera saker.
• Irans uran
USA vill stoppa Iran
från att skaffa kärnvapen.
Men Iran har redan
ämnet uran som kan användas
till kärnvapen.
Det måste kontrolleras
på något sätt
vad Iran gör med uranet.
Länderna är inte överens
om hur det ska gå till.
• Sundet Hormuz
I sundet Hormuz kör
många båtar med olja.
Iran stoppar många av båtarna.
Det betyder att oljan
i världen har blivit dyr.
USA vill öppna Hormuz.
• Slut på kriget
Under de 60 dagarna
skulle det vara paus i kriget.
Men USA och Iran har
fortsatt att bomba varandra.
De skulle också prata
med varandra under pausen.
Men det är oklart
om de har gjort det.
– Inga samtal
pågår med Iran.
Det skriver USAs ledare
Donald Trump på sin
sida på internet.
Kriget mellan USA
och Iran startade
i februari i år.
8 SIDOR/TT
19 augusti 2026
Hur är det med Libanon och Hisbollah?
Är det sant att Trump ska eskalera och öka attackerna och kriget till ett helt nytt nivå i kriget mot Iran? Eller är det falskt nyhet?
Mänskligheten tror de är så smarta. Men mänskligheten för korkade för förstå hur man slutar kriga och göra det blir fred. 🤦♂️
Bara sluta hämnas. Mänskligheten är korkad.
Mänskligheten tror de är så smarta med uppfinningar. Men de är i dagis ålderns utveckling i hanteringen av relationer med omgivningen.
De kan anmäla landet för de strider mot lagarna. Men neeeej, de vill hämmas. Dumma människor.
Jag är förmodligen nya utvecklingen av människan, men tanke på jag tycker denna nuvarande människorna är korkade. Sluta hämnas, och ta med landet till fn:s domstol.
Hämnd och krig tillhör ju stenålderns människornas hjärnutveckling. Sluta bete er som grottmänniskor.
inte bensinpriset igen…
Synd att alla måste kriga hela tiden.