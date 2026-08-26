Rent vatten kan rädda liv

Rent vatten kan rädda

livet på människor.

Men i många länder i Afrika

saknas rent vatten.

Mamman Haratu Kiewen

i landet Liberia

berättar om när hon

skulle föda barn på sjukhuset.

Personalen hämtade vattnet

direkt från floden.

Både mamman och bebisen

blev tvättade med en handduk

som personalen hade doppat

i smutsigt vatten.

I smutsigt vatten finns bakterier

som kan göra människor sjuka.

Ibland blir de så sjuka att de dör.

Smutsigt vatten är den

vanligaste orsaken

till att mammor och barn dör

efter att barnet är fött.

Det säger organisationen Wateraid.

Men det skulle inte

behöva vara så.

– Det finns teknik

att göra vatten rent.

Det är billigare

att göra vattnet rent

än att ta hand om mammor

och barn som blir sjuka.

Det säger Anna Nilsdotter.

Hon jobbar på Wateraid.

Wateraid har räknat ut

att om länder satsade

ungefär tio kronor per person

skulle det finnas pengar

att göra rent vatten.

Då skulle minst en halv miljon

människor räddas varje år.

Sverige och andra länder

behöver hjälpa till med pengar.

– Men den svenska regeringen

har gjort hjälpen

från Sverige mindre, säger hon.

8 SIDOR/TT