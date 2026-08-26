Världen
Shenette Khaula Shamu städar i ett rum på ett sjukhus i Liberia. Här hjälper hon mammor att föda. Foto: WaterAid/Cianeh Kpukuyou
När Haratu Kiewen skulle föda tvättade personalen henne med smutsigt vatten. Foto: WaterAid/Cianeh Kpukuyou
Rent vatten kan rädda liv
Rent vatten kan rädda
livet på människor.
Men i många länder i Afrika
saknas rent vatten.
Mamman Haratu Kiewen
i landet Liberia
berättar om när hon
skulle föda barn på sjukhuset.
Personalen hämtade vattnet
direkt från floden.
Både mamman och bebisen
blev tvättade med en handduk
som personalen hade doppat
i smutsigt vatten.
I smutsigt vatten finns bakterier
som kan göra människor sjuka.
Ibland blir de så sjuka att de dör.
Smutsigt vatten är den
vanligaste orsaken
till att mammor och barn dör
efter att barnet är fött.
Det säger organisationen Wateraid.
Men det skulle inte
behöva vara så.
– Det finns teknik
att göra vatten rent.
Det är billigare
att göra vattnet rent
än att ta hand om mammor
och barn som blir sjuka.
Det säger Anna Nilsdotter.
Hon jobbar på Wateraid.
Wateraid har räknat ut
att om länder satsade
ungefär tio kronor per person
skulle det finnas pengar
att göra rent vatten.
Då skulle minst en halv miljon
människor räddas varje år.
Sverige och andra länder
behöver hjälpa till med pengar.
– Men den svenska regeringen
har gjort hjälpen
från Sverige mindre, säger hon.
8 SIDOR/TT
26 augusti 2026
OMG!😂💞🤢
OMG🤢🤢🤢
Sverige ska hjälpa sina egna, vi behöver pengarna själva.varför ska Sverige alltid ge pengar????