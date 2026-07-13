Världen
Krogen där det brann. Foto: Sakchai Lalit/AP/TT
Brand på krog i Thailand
Det har varit en stor brand
på en krog i Thailands
huvudstad Bangkok.
Branden hände
på natten mellan
söndag och måndag.
Minst 27 människor
dog i branden.
Många är skadade.
Ingen svensk verkar ha dött
eller blivit skadad.
Det är inte klart
hur branden startade.
Det finns en misstanke
att nödutgångar var blockerade.
Därför blev det svårt
för människor att ta sig ut
när det började brinna.
Det säger en politiker i Thailand.
8 SIDOR/TT
13 juli 2026
såg det på nyheterna nu på morgonen. hemskt händelse starckars människor. 😪😪😪
godmorgon 8sidors redaktörer, har ni haft en fin helg?? med sol och bad😍😍😍😘
Hej Anna!
Helgen var fin!
Hoppas du också
hade en fin helg.
Vänliga hälsningar från 8 Sidor
Hur mycket ska det hända I Bangkok? I början av året var det en stor jordbävning, nu brann det…. Vad härnäst??
1: Varför var nödutgångarna blockerade?
2: Vad orsakade branden?
1. Det vet vi inte.
2. Det vet vi inte.
Kanske får vi veta mer senare.
/8 Sidor
Ölbackar och bord blockerade nödutgång, läste detta nu i expressen. Men varför branden startade vet dom inte ännu.