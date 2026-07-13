Brand på krog i Thailand

Det har varit en stor brand

på en krog i Thailands

huvudstad Bangkok.

Branden hände

på natten mellan

söndag och måndag.

Minst 27 människor

dog i branden.

Många är skadade.

Ingen svensk verkar ha dött

eller blivit skadad.

Det är inte klart

hur branden startade.

Det finns en misstanke

att nödutgångar var blockerade.

Därför blev det svårt

för människor att ta sig ut

när det började brinna.

Det säger en politiker i Thailand.

8 SIDOR/TT