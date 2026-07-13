Världen

Det är natt i Bangkok. Poliser och räddningsmän står utanför en krog där det har brunnit.

Krogen där det brann. Foto: Sakchai Lalit/AP/TT

Brand på krog i Thailand

Det har varit en stor brand
på en krog i Thailands
huvudstad Bangkok.

Branden hände
på natten mellan
söndag och måndag.

Minst 27 människor
dog i branden.
Många är skadade.
Ingen svensk verkar ha dött
eller blivit skadad.

Det är inte klart
hur branden startade.

Det finns en misstanke
att nödutgångar var blockerade.
Därför blev det svårt
för människor att ta sig ut
när det började brinna.
Det säger en politiker i Thailand.

8 SIDOR/TT

13 juli 2026

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7 kommentarer
  1. . skriver:
    13 juli, 2026 kl. 09:50

    såg det på nyheterna nu på morgonen. hemskt händelse starckars människor. 😪😪😪

    Svara
  2. Anna skriver:
    13 juli, 2026 kl. 10:43

    godmorgon 8sidors redaktörer, har ni haft en fin helg?? med sol och bad😍😍😍😘

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 juli, 2026 kl. 11:08

      Hej Anna!

      Helgen var fin!
      Hoppas du också
      hade en fin helg.

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  3. Vinne skriver:
    13 juli, 2026 kl. 11:27

    Hur mycket ska det hända I Bangkok? I början av året var det en stor jordbävning, nu brann det…. Vad härnäst??

    Svara
  4. Maja skriver:
    13 juli, 2026 kl. 11:58

    1: Varför var nödutgångarna blockerade?

    2: Vad orsakade branden?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 juli, 2026 kl. 12:07

      1. Det vet vi inte.
      2. Det vet vi inte.

      Kanske får vi veta mer senare.

      /8 Sidor

  5. Rolf skriver:
    13 juli, 2026 kl. 15:07

    Ölbackar och bord blockerade nödutgång, läste detta nu i expressen. Men varför branden startade vet dom inte ännu.

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