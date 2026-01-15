Världen

På taket av byggnaden är ett stort X.

Sajten Xs kontor i San Francisco i USA. Foto: Noah Berger/AP/TT

Stopp för sexuella bilder

Sajten X har en AI,
ett smart program.
Det heter Grok
och kan skapa
bilder och texter
som du ber den att göra.

Folk har använt den
för att skapa
sexuella bilder
av verkliga personer.

Nu stoppar X det.
Grok ska inte längre
kunna göra sexuella bilder
av verkliga personer.

X har fått mycket kritik
för bilder som Grok skapat.
Grok ändrade bland annat
en bild på politikern Ebba Busch.

På den riktiga bilden
hade Busch en klänning.
En person sa åt Grok
att ändra bilden så att Buschs
klänning blev en bikini.
Grok gjorde det.

Länderna Indonesien
och Malaysia
har stoppat Grok
på grund av bilderna
den skapat.

8 SIDOR/TT

15 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. L skriver:
    15 januari, 2026 kl. 11:21

    J
    🤠😊

