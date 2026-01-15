Stopp för sexuella bilder

Sajten X har en AI,

ett smart program.

Det heter Grok

och kan skapa

bilder och texter

som du ber den att göra.

Folk har använt den

för att skapa

sexuella bilder

av verkliga personer.

Nu stoppar X det.

Grok ska inte längre

kunna göra sexuella bilder

av verkliga personer.

X har fått mycket kritik

för bilder som Grok skapat.

Grok ändrade bland annat

en bild på politikern Ebba Busch.

På den riktiga bilden

hade Busch en klänning.

En person sa åt Grok

att ändra bilden så att Buschs

klänning blev en bikini.

Grok gjorde det.

Länderna Indonesien

och Malaysia

har stoppat Grok

på grund av bilderna

den skapat.

8 SIDOR/TT