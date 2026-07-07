Världen
Mark Rutte från Nato och statsminister Ulf Kristersson. Foto: Christine Olsson/TT
Nato köper svensk teknik
– Gruppen Nato vill köpa flygplan
med särskild teknik från
det svenska företaget Saab.
Det säger Natos ledare Mark Rutte
på ett stort möte som Nato
har i Turkiet den här veckan.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson är med på mötet.
Tekniken i flygplanen
kallas Globaleye.
Den kan upptäcka saker
som är mycket långt bort.
Det kan vara saker
som är farliga eller ett hot.
Till exempel drönare eller raketer.
Tekniken kan se saker
både i havet, på land
eller i luften.
Tidigare har Nato
haft teknik från USA.
Men nu vill Nato köpa
tio flygplan med Saabs teknik.
Priset för köpet kan bli
ungefär 40 miljarder kronor.
Saabs teknik
ska sättas in i flygplan
som är gjorda i Kanada.
Mark Rutte säger
att det blir ett samarbete
mellan Sverige och Kanada.
Det blir också en del hjälp från USA.
– De nya flygplanen
kommer att se till
att Nato kan övervaka
och kontrollera saker
på ett bra sätt
i många år framåt.
Det säger Mark Rutte.
Nato är ett samarbete mellan
USA och flera andra länder.
Länderna har lovat att hjälpa
varandra om det blir krig.
8 SIDOR/TT
7 juli 2026
Bra
Jag har kanske ansiktsblindhet. Men Mark Rutte från Nato och statsminister Ulf Kristersson, de ser så likadana med varandra. De kunde varit bröder eller tvillingar.