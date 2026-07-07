Nato köper svensk teknik

– Gruppen Nato vill köpa flygplan

med särskild teknik från

det svenska företaget Saab.

Det säger Natos ledare Mark Rutte

på ett stort möte som Nato

har i Turkiet den här veckan.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson är med på mötet.

Tekniken i flygplanen

kallas Globaleye.

Den kan upptäcka saker

som är mycket långt bort.

Det kan vara saker

som är farliga eller ett hot.

Till exempel drönare eller raketer.

Tekniken kan se saker

både i havet, på land

eller i luften.

Tidigare har Nato

haft teknik från USA.

Men nu vill Nato köpa

tio flygplan med Saabs teknik.

Priset för köpet kan bli

ungefär 40 miljarder kronor.

Saabs teknik

ska sättas in i flygplan

som är gjorda i Kanada.

Mark Rutte säger

att det blir ett samarbete

mellan Sverige och Kanada.

Det blir också en del hjälp från USA.

– De nya flygplanen

kommer att se till

att Nato kan övervaka

och kontrollera saker

på ett bra sätt

i många år framåt.

Det säger Mark Rutte.

Nato är ett samarbete mellan

USA och flera andra länder.

Länderna har lovat att hjälpa

varandra om det blir krig.

8 SIDOR/TT