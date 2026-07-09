Mer pengar till militärer

Den här veckan har gruppen Nato

haft ett möte i Turkiet.

32 länder är med i Nato.

Ländernas ledare var med på mötet.

De bestämde flera saker.

Här är några av sakerna:

• Nato ska köpa teknik

för många miljarder kronor

från det svenska företaget Saab.

• Alla länder i Nato

ska använda fem procent

av alla pengar i sina länder

till militärer och vapen.

• Nato ska fortsätta stötta Ukraina

i kriget mot Ryssland.

• Länderna i Europa

ska ta mer ansvar

för att försvara Europa.

USA vill ta mindre ansvar för det.

• Frankrike ska hjälpa till

med soldater och vapen

till en grupp med soldater

i norra Sverige.

Det är en grupp som Sverige

och Finland har tillsammans.

• Turkiets ledare

Recep Tayyip Erdogan

gav varsitt vapen i present

till alla ledare på mötet.

Det var en revolver.

Sveriges ledare Ulf Kristersson

tog emot vapnet

och ska ta hem det till Sverige.

8 SIDOR/TT