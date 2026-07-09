Världen
Ledarna för länderna som är med i gruppen Nato. Foto: Francisco Seco/AP/TT
Mer pengar till militärer
Den här veckan har gruppen Nato
haft ett möte i Turkiet.
32 länder är med i Nato.
Ländernas ledare var med på mötet.
De bestämde flera saker.
Här är några av sakerna:
• Nato ska köpa teknik
för många miljarder kronor
från det svenska företaget Saab.
• Alla länder i Nato
ska använda fem procent
av alla pengar i sina länder
till militärer och vapen.
• Nato ska fortsätta stötta Ukraina
i kriget mot Ryssland.
• Länderna i Europa
ska ta mer ansvar
för att försvara Europa.
USA vill ta mindre ansvar för det.
• Frankrike ska hjälpa till
med soldater och vapen
till en grupp med soldater
i norra Sverige.
Det är en grupp som Sverige
och Finland har tillsammans.
• Turkiets ledare
Recep Tayyip Erdogan
gav varsitt vapen i present
till alla ledare på mötet.
Det var en revolver.
Sveriges ledare Ulf Kristersson
tog emot vapnet
och ska ta hem det till Sverige.
8 SIDOR/TT
Nato
32 länder är med i gruppen Nato.
Det är USA, Kanada
och 30 länder i Europa.
Länderna samarbetar
med sina militärer.
De lovar att hjälpa varandra
om det blir krig.
Här är alla länderna i Nato:
- Albanien
- Belgien
- Bulgarien
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Island
- Italien
- Kanada
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Montenegro
- Nederländerna
- Nordmakedonien
- Norge
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Slovakien
- Slovenien
- Spanien
- Storbritannien
- Sverige
- Tjeckien
- Turkiet
- Tyskland
- Ungern
- USA
9 juli 2026
Konstiga presenter. Men annars så tycker jag att nato ska hjälpas åt.och att hjälpa ukraina det är rätt.kriget där måste sluta snart.
Varför gav vapen till alla där? Vet ni det 8 sidor
Hej Vinne!
Vi vet inte varför Erdogan
ville ge bort vapen.
Han tyckte väl att det
var en fin och bra present.
/8 Sidor
mycket intressant vapen i present???? hur tänker man när man delar ut pistoler 👿😈💩💩💀☠🤮
Kristersson bedriver en slags signalpolitik när han tar emot vapnet från Erdogan. Egentligen borde han inte ha tagit emot vapnet överhuvudtaget då gängkriminella använder vapen för att skjuta folk. Kristersson och moderaterna kan på detta vis inte anses ta avstånd från de gängkriminellas våld när de skjuter folk.